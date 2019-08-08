Son Dakika Haberleri: Partizan - Yeni Malatyaspor maçının 11'leri açıklandı
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Partizan - Yeni Malatyaspor maçının 11'leri açıklandı

50 dakika önce

UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu ilk maçında Yeni Malatyaspor, deplasmanda Sırbistan temsilcisi Partizan'a konuk olacak.

Partizan - Yeni Malatyaspor maçının 11'leri açıklandı, System.String[]
UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu ilk maçında Yeni Malatyaspor, deplasmanda Sırbistan temsilcisi Partizan'a konuk olacak.
Partizan Stadyumu'ndaki karşılaşma saat 22.00'de başlayacak. Mücadeleyi Rusya Futbol Federasyonu'ndan Sergei Ivanov yönetecek. Ivanov'un yardımcılıklarını Rus hakemler Roman Usachev ve Dmitry Safyan yapacak.
İki takımın mücadeleye çıkacağı 11'ler ise şöyle:
PARTIZAN: Stojkovic - Miletic, Ostojic, Pavlovic, Urosevic, Stevanovic, Zdjelar, Scekic, Tosic, Sadiq, Soumah
YENİ MALATYASPOR: Farnolle - Cheabake, Mina, Mustafa Akbaş, Erkan Kaş, Robin Yalçın, Bifouma, Rahman Buğra Çağıran, Chaalali, Fofana, Jahovic


Yeni Malatyaspor, Partizan, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 09:04 Kaynak: DHA
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