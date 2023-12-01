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Partneri Bülent Emrah Parlak ile öpüşürken yakalanmıştı! Elit Andaç Çam, oyuncu eşinden boşandı - Son Dakika

Partneri Bülent Emrah Parlak ile öpüşürken yakalanmıştı! Elit Andaç Çam, oyuncu eşinden boşandı

Geçtiğimiz günlerde rol arkadaşı Bülent Emrah Parlak ile öpüşürken yakalanan oyuncu Elit Andaç Çam, 4 yıl önce nikah masasına oturduğu Aziz Caner İnan ile tek celsede boşandı. Çift, duruşmada birbirinden bir talepte bulunmadı.

Partneri Bülent Emrah Parlak ile öpüşürken yakalanmıştı! Elit Andaç Çam, oyuncu eşinden boşandı
01.12.2023 - 13:42,
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2019 yılında meslektaşı Aziz Caner İnan ile nikah masasına oturan Elit Andaç Çam, geçtiğimiz günlerde partneri Bülent Emrah Parlak ile öpüşürken görüntülendi. Görüntüleri magazin basınında bomba etkisi yaratan Çam, 4 yıllık eşi Aziz Caner İnan ile boşandı.

BİRBİRİNDEN BİR TALEPTE BULUNMADILAR

Uzun süredir boşanma davaları devam eden çiftin duruşması Adalar Adliyesi'nde görüldü. Duruşmada hazır bulunan çift, birbirinden bir talepte bulunmadı. İkilinin 4 yıllık evliliği anlaşmalı olarak bitti.

Partneri Bülent Emrah Parlak ile öpüşürken yakalanan Elit Andaç Çam, oyuncu eşinden boşandı
Aziz Caner İnan ve Elit Andaç Çam

ROL ARKADAŞIYLA ÖPÜŞÜRKEN YAKALANMIŞTI

Başarılı oyuncu Bülent Emrah Parlak ile Leyla ile Mecnun Değil oyunundaki evli rol arkadaşı Elit Andaç Çam ile Beyoğlu sokaklarında sarmaş dolaş görüntülenmişti. Asmalımescit'teki bir mekanda sabaha kadar eğlenen Bülent Emrah Parlak ile Elit Andaç Çam, sokak aralarında dakikalarca öpüşürken kameralara yakalanmıştı.

Partneri Bülent Emrah Parlak ile öpüşürken yakalanan Elit Andaç Çam, oyuncu eşinden boşandı
Partneri Bülent Emrah Parlak ile öpüşürken yakalanan Elit Andaç Çam, oyuncu eşinden boşandı
Partneri Bülent Emrah Parlak ile öpüşürken yakalanan Elit Andaç Çam, oyuncu eşinden boşandı

Bülent Emrah Parlak, Ünlüler, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Ünlüler Partneri Bülent Emrah Parlak ile öpüşürken yakalanmıştı! Elit Andaç Çam, oyuncu eşinden boşandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Partneri Bülent Emrah Parlak ile öpüşürken yakalanmıştı! Elit Andaç Çam, oyuncu eşinden boşandı - Son Dakika
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