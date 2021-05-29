Yıllarca ekranları başındaki izleyicilerine eğlenceli anlar yaşatan Bay Tahmin programının sevilen sunucusu Fikret Engin'in ani vefatı herkesi yasa boğdu. Engin'in uzun yıllar birlikte program yaptığı Murat Özarı da, arkadaşını kaybetmenin acısını derinden yaşadı.
Özarı'nın Engin ile omuz omuza verdiği fotoğrafıp paylaştığı mesaj, okuyanları duygulandırdı. Özarı, "Canım kardeşim, kader arkadaşım... Seni çok özleyeceğim ve hiçbir zaman unutmayacağım... Mekanın cennet olsun" sözlerini düştü.
Son Dakika › Spor › Partneri Fikret Engin'i kaybeden Murat Özarı'nın paylaşımı yürek burktu - Son Dakika Spor