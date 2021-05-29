Partneri Murat Özarı'dan, Fikret Engin paylaşımı: Kader arkadaşım, seni çok özleyeceğim

Spor dünyasının sevilen isimlerinden Fikret Engin'in hayatını kaybetmesi futbolseverleri adeta yasa boğdu. Fikret Engin'le birlikte uzun yıllar eğlenceli programlar yapan partneri Murat Özarı'nın sosyal medyadan yaptığı veda paylaşımı ise yürek burktu. Özarı kişisel Instagram hesabından arkadaşına duygusal bir veda yaptı. Omuz omuza verdiği fotoğrafı paylaşan Özarı,"Kader arkadaşım, seni çok özleyeceğim" ifadelerini kullandı.

Yıllarca ekranları başındaki izleyicilerine eğlenceli anlar yaşatan Bay Tahmin programının sevilen sunucusu Fikret Engin'in ani vefatı herkesi yasa boğdu. Engin'in uzun yıllar birlikte program yaptığı Murat Özarı da, arkadaşını kaybetmenin acısını derinden yaşadı. "HİÇBİR ZAMAN UNUTMAYACAĞIM" Özarı'nın Engin ile omuz omuza verdiği fotoğrafıp paylaştığı mesaj, okuyanları duygulandırdı. Özarı, "Canım kardeşim, kader arkadaşım... Seni çok özleyeceğim ve hiçbir zaman unutmayacağım... Mekanın cennet olsun" sözlerini düştü.

Spor, Son Dakika Son Dakika › Spor › Partneri Murat Özarı'dan, Fikret Engin paylaşımı: Kader arkadaşım, seni çok özleyeceğim - Son Dakika Spor

Son Dakika

Gidenlerin başına gelenler korkunç! Metrekareye 5 yılan düşen ölüm adası

Ali Koç, dünya çapında hoca ve sportif direktör getiriyor

Bomba iddia: Gülsim Ali İlhan, kendisinden 22 yaş büyük Durul Bazan'la aşk yaşıyor

17 yılda bir yeryüzüne çıkan böcek, canlı yayında muhabirin zor anlarına neden oldu

Televizyonda görüp Osmanlı çileği dikti, şimdi siparişlere yetişemiyor

İstanbul Anadolu Yakası'nda 7 ilçede su kesintisi yaşanacak

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un bu kez sokak kedilerine ve güvercinlere savaş açtı

Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu