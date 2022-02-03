Party Animals, Recreate Games ve Source Technology tarafından geliştirilen ve yayınlanan multiplayer(çok oyunculu) fizik tabanlı bir kavga/parti oyunudur. Oyunda bizi karşılayan daha önce böylesine görülmemiş bir karakter tasarımları ve fizikleri var. Vuruş hissiyatı olsun eşsiz grafikleri olsun ses dizaynları olsun gerçekten özenle hazırlanmış hissi uyandırıyor. Oyun 2022 yılında henüz tam tarihi belirlenmemiş bir şekilde yayınlanması bekleniyor.

Party Animals Oynanış

Party Animals Oynanışında bizleri yavru kediler, yavru köpekler, tavşanlar, ördekler, dinazorlar, köpekbalıkları ve tek boynuzlu atlar dahil olmak üzere bir takım hayvanlar bizi bekliyor.

Hayvanlar, fütursuzca yumruk,tekme ve kafa atabilir, fırlatabilir ve zıplayabilir. Bunun yanında çeşitli silahları(elektrik tabancası,beyzbol sopası,buz silahı,dev lolipop sopası,mınçıka,tenis raketi,kürek,tuvalet pompası) toplayabilirler. Belirlenmiş sayıya ulaşıp hasar yemiş oyuncular nakavt olur ve bir sonraki tura kadar saf dışı kalır. Genellikle haritadan dışarı fırlatılmadıkça ya da bazı tehlikeli durumlarda bulunmadıkça, toparlanıp, pes etmeyip kavgaya ya da savaşa geri girerler.

Şu anda oyunda dört adet harita(Orman,Uçak,Denizaltı,Bayrak taşıma) vardır. Bizleri iki oyun modu sunuyorlar, bunlar son ayakta kalan ve bayrak taşıma modlarıdır.

Party Animals Last Man Standing(Son Direniş) Modu

Son Direniş modunda tatlı karakterler olmasına rağmen inanılmaz bir kaos havası mevcud. Son Direniş modunda oyuncu, 7 hayvanla birlikte nakavt olmadan hayatta kalan son hayvan olma hedefiyle canını dişine takarak kavga eder.

Snitch Squad (Bayrak Taşıma) Modu

Bayrak Taşıma Modunda ise iki takım oluşturulur. her takım en fazla dört hayvandan oluşur ve kaosun içinde,belirli puana oluşmak için takımlarının bölgesine düşürülebileceği sakızlar için savaşır.

Party Animals: 2022 Yılında Yayınlanması Planlanan En Tatlı Oyun yazısı Fanzade sitesinde yayınlanmaktadır.