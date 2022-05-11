Pas Lekesi En Kolay Nasıl Çıkar? İşte, Evinizdeki Yöntemler ile Pas Lekesi Çıkarma Yöntemleri - Son Dakika

Pas Lekeleri son zamanların en çok merak edilerek araştırılan konuları arasında bulunurken Pas lekesi en kolay nasıl çıkar? Sorusu sık sık gündemimizde ki yerini almaya başardı. Pas lekeleri her ne kadar can sıkıcı durumlar arasında bulunsa da birbirinden farklı ve muazzam yöntemler sayesinde pas lekelerinden çok kolay ve pratik bir şekilde kurtulma fırsatını bulabileceksiniz. Kullanılmayan eşyaların yanı sıra çoğunlukla Alüminyum ve bakır gibi birçok metallerin daha çabuk ve sık paslandığı gözlemlenmektedir. Pas lekesi ile karşılaşan bireyler ''Ne yaparsam yapayım pas lekesini çıkaramıyorum'' şikâyeti ile gündemimizde ki yerini alırken tüm dikkatleri üzerine çekerek güne damgasını vurdu. İşte, pas lekelerini çıkarmanın en iyi yöntemleri…

Limon ile Pas Lekelerine Veda Edin

Limon asidik özelliği sayesinde pas lekesini çıkarmak için en ideal yöntemler arasında dikkatleri üzerine çekmiştir. Limonun asidik özelliğinden yararlanarak paslanan eşyalar, kıyafetler ya da birçok metallerinizin pasını anında söküp atabilirsiniz. Pas lekesinin üzerine limonun suyunu sıkarak en az 15 dakika bekletin. Limonu sıktıktan sonra pas lekesinin limonun yüzeyine çıktığını görecek ve büyük bir mutluluk yaşayacaksınız. 15 dakika sonra limonu süngerin sert tarafı ile masaj yaparken ovalayarak lekenin tamamen yok olduğunu görme fırsatını bulabilirsiniz. Ancak limon ile pas lekesi çıkmadıysa diğer yöntemi deneyerek pas lekesini çıkarabilirsiniz.

Çıkmayan Pas Lekeleri İçin Doğal Karışım

Çıkmayan pas lekeleri için 5nhaber.com'da tarifi verilen doğal karışım sayesinde pas lekelerinin söküp atılmasını sağlayabilirsiniz. Bu karışımın içerisinde kullanacağınız bir tatlı kaşığı tuz, bir adet limonun suyu, bir yemek kaşığı elma sirkesi ve bir paket kabartma tozunu karıştırın. Hazırladığınız bu karışımı paslanan bölgeye tampon yaparak uygulayın. Bir süre bu karışımı paslanan bölgede beklettikten sonra Bulaşık süngeri ile durulayarak pas lekesinin çıkmasını sağlayabilirsiniz. Günümüzün en etkili pas lekelerini çıkarma yöntemleri arasında bu doğal yöntem bulunması ile adeta tüm dikkatler üzerine çekildi.

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