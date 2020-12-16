Paşa Camisi'nin siluetine gölge düşüren binalarda çalışma başladı - Son Dakika

Zağnos Paşa Camisi Meydan Projesi'nde yapılan düzenlemeleri inceleyen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un, yüksekliği ile caminin siluetine gölge düşüren binaları 'tıraşlayın' demesi üzerine Büyükşehir Belediyesi bina sahipleriyle uzlaşmaya giderek çalışmaları başlattı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın daveti üzerine Balıkesir'e gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Zağnos Paşa Camisi Meydanı'nda, proje ve yatırımlarla ilgili bilgi aldı. Meydanda detaylı incelemelerde bulunan Bakan Kurum'un, Zağnos Paşa Camisi civarında yüksekliği ile caminin siluetine gölge düşüren binaları 'tıraşlayın' demesi üzerine bina sahipleriyle iletişime geçen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, bina sahipleriyle uzlaşmaya giderek çalışmaları başlattı.

Zağnos Paşa TBMM' de

Projeyi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gündeme getiren Bakan Kurum, "Balıkesir Zağnos Paşa Camisi etrafında çok önemli bir dönüşüm projesi gerçekleştiriyoruz. Orada sokak sağlıklaştırma, meydan ve otopark projelerini başlattık. İnşallah en kısa süre içerisinde tarihi mekanlarımızı, meydanlarımızı gün yüzüne çıkarıyoruz" dedi.

Bakan Kurum, "Kamulaştırma bedelleri ödenecek"

Zağnos Paşa Camisi çevresinin düzenlenmesi projesini önemsediklerini kaydeden Bakan Kurum, alandaki tüm binaların; cephe ve tabelalarını, kaldırım ve aydınlatmalarını yenileyeceklerini söyledi. Bakan Kurum "Zağnos Paşa Camimizin siluetine zarar verecek bina yükseklikleriyle ilgili vatandaşlarımıza kamulaştırma bedellerinin, Büyükşehir Belediyesi üzerinden Bakanlığımızın desteğiyle ödeneceği bir projeyi başlattık" dedi.

5 bin 100 riskli yapı yıkıldı

Bakanlık olarak bugüne kadar Balıkesir'e 2,5 milyar TL değerinde yatırım yaptıklarını ifade eden Bakan Kurum, 2021 yılında 195 milyon TL'lik yatırım yapacaklarının da müjdesini verdi. Kentsel ve deprem dönüşümünün en öncelikli gündemleri olduğunu belirten Bakan Kurum "Bu kapsamda; Balıkesir'de 2 bin 609 binada, 5 bin 683 bağımsız birimde riskli yapı tespiti yaptık ve bu bağımsız bölümlerden de 5 bin 100'ünün yıkımını gerçekleştirdik" dedi. - BALIKESİR