Trabzonspor Affetmezler Grubu tribün lideri Paşa Erbaş, herkes sokağını ve mahallesini bordo-mavi renklere süsleme çağrısında bulundu.



Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupasında hedeflerine ulaşmak için büyük bir mücadele gösteren Trabzonspor'da taraftarlarda şehri süslemeye başladı. Trabzonspor Affetmezler Grubu tribün lideri Paşa Erbaş, herkesin sokağını ve mahallesini süslemesi için çağrıda bulundu.



Trabzonspor sevdalılarının şampiyonluk havasına girdiğini belirten Erbaş, "Önümüzde zorlu haftalar var. Belki tribünlerde olamayacağız ama her zaman takımımızın yanındayız. Kalbimiz ve dualarımız takım için mücadele edenlerle olacak. Bu süreçte şehrin her yerinde sokaklar ve mahalleler süslensin. Bu heyecanı hep birlikte yaşayalım ve yaşatalım. Oyuncularımıza bu ruhu iyice hissettirelim" ifadelerini kullandı. - TRABZON