Paşa, heybeti kadar fiyatıyla da otomobille yarışıyor - Son Dakika

Paşa, heybeti kadar fiyatıyla da otomobille yarışıyor

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Bursa'ya getirilen 1 ton 250 kilogramlık 'Paşa' isimli dana, otomobil fiyatına alıcısını bekliyor.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Bursa'ya getirilen 1 ton 250 kilogramlık 'Paşa' isimli dana, otomobil fiyatına alıcısını bekliyor. Sağında ve solunda kar taneleri bulunan Paşa, kurban pazarının ilgi odağı oldu.

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Kurban Bayramı öncesi Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Bursa'da da kurban pazarlarındaki hareketlilik her geçen gün artıyor. Kurbanlıklara gözü gibi bakan satıcılar, yem ve su saatlerini de aksatmıyor. Her vatandaşın bütçesine göre kurbanlıkların bulunduğu hayvan pazarındaki Paşa ise görenleri hayrete düşürüyor. 3 yaşında olan Paşa'yı Muş'tan getirdiklerini ifade eden Mustafa Karadeniz, "Yıllardır bu işi yapıyoruz. Hangi hayvanın nasın olduğunu gözünden anlıyoruz. Paşa arpa ve yaylalarda beslenerek bugüne kadar geldi. 1 ton 250 kilo gelen Paşa'yı şimdi satıyoruz. Kilosuyla üzerindeki kar taneleriyle pazarın ilgi odağı oldu. Her gelen bunu kaldırıyor. 32 bin liraya satışa çıkardık. Tabi ki pazarlık sünnettir. Benim boyum kadar olan Paşa'dan pazarda bir başka daha yok. Sadece kafası bir düve ağırlığına geliyor" dedi.

Alıcısını diğer hayvanlar gibi bekleyen Paşa ise, özenle bakımın keyfini çıkarıyor. Gün içerisinde sık sık temizliği yapılan Paşa, 32 bin liralık fiyatı ile dikkat çekiyor.

(Abdullah Çibir/İHA)

Kurban Bayramı, Türkiye, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 10:57 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Paşa, heybeti kadar fiyatıyla da otomobille yarışıyor - Son Dakika
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