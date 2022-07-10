'PAŞA' İSİMLİ KARGA YAVRUSUNU ELLERİYLE BESLİYORLAR - Son Dakika
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'PAŞA' İSİMLİ KARGA YAVRUSUNU ELLERİYLE BESLİYORLAR

10.07.2022 12:43
'PAŞA' İSİMLİ KARGA YAVRUSUNU ELLERİYLE BESLİYORLAR

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, yuvadan ayrılan yavru bir karganın çay bahçesine oturmaya gelenlerle yakınlığı görenleri şaşırtıyor.

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, yuvadan ayrılan yavru bir karganın çay bahçesine oturmaya gelenlerle yakınlığı görenleri şaşırtıyor. 'Paşa' ismi verilen kargayı müşteriler elleriyle besliyor. Paşa'ya yiyecek veren vatandaşlardan Emre Nuray, "Adeta bayram günü neşe kaynağı oldu. Eve götürmeyi bile düşündüm" dedi.

Edremit ilçesinde faaliyet gösteren aile çay bahçesinin çevresinden bir süredir ayrılmayan yavru karga müşterilerin dikkatini çekti. Çay bahçesine gelen müşteriler, masalarından ayrılmayan ve omuzlarına konan yavru kargaya yiyecek vermeye başladı. İnsanlara olan yakınlığıyla görenleri şaşırtan kargaya işletme sahibi ve müşteriler tarafından 'Paşa' ismi verildi. Müşteriler, her gün çay bahçesine gelen Paşa'ya simit ve tost gibi yiyecekler veriyor. Müşterilerin içtiği çaya, kahveye ve limonataya ortak olan Paşa, kendisini sevmek isteyen vatandaşlara da izin veriyor.

'ÇAY, KAHVE, LİMONATA İÇİYOR'

Tüm gün çay bahçesinden ayrılmayan Paşa'ya hem kendilerinin hem de çalışanların çok alıştığını söyleyen çay bahçesi çalışanı Ramazan Keklik, "Yavru karga bizden ayrılmaz oldu. Sabah akşam burada masaları dolaşıyor. Müşterilerin yediklerine, içtiklerine adeta ortak oldu. Çay, kahve, limonata içiyor" dedi.

'BAYRAM GÜNÜ NEŞE KAYNAĞI OLDU'

Bayramda karşısına çıkıp, kendisine yakınlık gösteren Paşa'yı görünce çok mutlu olduğunu söyleyen çay bahçesinin müşterilerinden Emre Nuray ise "Çok sevimli. İnsanlara alışık. Ellerimle besliyorum. Adeta bayram günü neşe kaynağı oldu. Eve götürmeyi bile düşündüm" diye konuştu.

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Kaynak: DHA

Edremit, Çay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'PAŞA' İSİMLİ KARGA YAVRUSUNU ELLERİYLE BESLİYORLAR - Son Dakika

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SON DAKİKA: 'PAŞA' İSİMLİ KARGA YAVRUSUNU ELLERİYLE BESLİYORLAR - Son Dakika
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