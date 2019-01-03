Son Dakika Haberleri: Paşa' Lakaplı Kartla Dolandırıcılık Şüphelisi Tutuklandı

Paşa' Lakaplı Kartla Dolandırıcılık Şüphelisi Tutuklandı

1 saat önce

MERSİN'de birçok kişinin hesabından bilgisi dışında para çektiğii iddia edilen 'Paşa' lakaplı M.Y. tutuklandı.

Paşa' Lakaplı Kartla Dolandırıcılık Şüphelisi Tutuklandı, System.String[]
MERSİN'de birçok kişinin hesabından bilgisi dışında para çektiğii iddia edilen 'Paşa' lakaplı M.Y. tutuklandı.

Eskişehir'de yaşayan M.G.D. bankadaki hesabından 5 bin 200 lirasının Mersin'de kayıtlı bir hesaba havale yolu ilgi gönderildiğini fark etmesi üzerine polise şikayetçi oldu. Bunun üzerine bilgi verilen Mersin Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, önce hesap sahibi K.K.'yi gözaltına aldı. Zanlı, banka kartını S.Ç. ve H.D'ye verdiğini söylemesi üzerine polis 2 şüpheliyi de gözaltına aldı.

Zanlılar,  ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.  Mahkeme, her 3 zanlıyı da adli kontrol kapsamında serbest bırakılırken, ifadeler doğrultusunda çalışmalarını sürdüren polis, bu kişilerle irtibatlı olup kart dolandırıcılığını gerçekleştirdiği iddiasıyla 'Paşa' lakaplı M.Y.'yi gözaltına aldı. M.Y. ile birlikte 40 farklı banka kartı, 2 adet laptop ve 6 adet cep telefonu ele geçirilirken, 2 bin 400 TL paraya da el konuldu. M.Y., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

- Mersin

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 10:28 Kaynak: DHA

Polis, Eskişehir, Mersin, Güncel
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