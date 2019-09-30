'Paşa'nın melekleri'nden sponsorluk anlaşması

HENTBOL Kadınlar Süper Ligi'nde 'Paşa'nın Melekleri' olarak tanınan Muratpaşa Belediyespor, Corendon Airlines ile sponsorluk sözleşmesi imzaladı.

Muratpaşa Belediyespor ile Corendon Airlines arasındaki sponsorluk sözleşmesi imza töreni bir otelde gerçekleştirildi. Törende konuşan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, sporda ilerlemiş toplumların diğer alanlarda da başarılı olduğuna dikkati çekti. Muratpaşa Kadın Hentbol Takımı'nın kuruluşundan itibaren gelenek haline getirdiği başarıya ilave, son 4 yılda sporcu yetiştirme alanında da büyük başarıya imza attığına değinen Uysal, "Bu başarı artarak devam edecektir. A Milli Hentbol Kadın Takımımızda sahaya çıkan ilk 7'nin 5'i Muratpaşa Belediyespor'dan oluşmaktadır. Genç ve alt kategorilerde de durum aynıdır. Biz sporcu yetiştirmeyi sportif başarı kadar önemli sayıyoruz" diye konuştu.

Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer ise şehrin en önemli değerlerinden biri olan Muratpaşa Kadın Hentbol Takımı'na sponsor olmanın kendileri açısından önemli olduğunu vurguladı. Muratpaşa Kadın Hentbol Takımı'yla 8 yıl aradan sonra yeniden sponsorluk imzaladıklarını anlatan Karaer, "Yeni anlaşmamızla Corendon Havayolları ile Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol Takımı birbirine uğurlu gelecektir ve sporcularımız hem Türkiye'de hem Avrupa'da önemli başarılara imza atacaktır. Biz de bu çalışmalarda takımımızın arkasında olacağız" dedi.

Törende, Muratpaşa Belediyespor Başantrenörü Birol Ünsal, Kulüp Başkanı Murat Şimşek, Hentbol Şube Sorumlusu Özcan Yılmaz, takım kaptanı Didem Hoşgör ile sporcular da yer aldı. Törene katılanlar daha sonra fotoğraf çektirdi.