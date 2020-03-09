Paşa şampiyonluğu garantiledi - Son Dakika
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Paşa şampiyonluğu garantiledi

10 dakika önce

Mustafakemalpaşaspor Belediye, bu hafta kendi evinde konuk ettiği rakibini mağlup ederek şampiyonluğunu garantiledi.

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Mustafakemalpaşaspor Belediye, bu hafta kendi evinde konuk ettiği rakibini mağlup ederek şampiyonluğunu garantiledi.


Bursa Süper Amatör Ligi B grubu 20. hafta karşılaşmasında Mustafakemalpaşaspor Belediye, İnegöl Doğugücüsporu 3-2 yenerek ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Kırmızı Şimşekler Orhan, Hüseyin ve Mesut'un attığı gollerle ilk yarıyı 3-0 kapattı. İkinci yarıda ise rakip takım yakaladığı 2 golle durumu 3-2 yaptı. Kıyasıya süren mücadelede maçı yöneten hakemin bitiş düdüğünü çalmasıyla Mustafakemalpaşaspor Belediye şampiyonluğunu resmen ilan etti. Taraftar desteği ile ilk haftadan itibaren ligde adeta fırtınalar estiren kırmızı şimşekler zirvenin değişmeyen sahibi oldu. Bu sonuçla Mustafakemalpaşaspor Belediye en yakın rakibi ile aradaki puan farkını 10'a çıkardı.


Mustafakemalpaşaspor Belediye, şampiyon olarak oynayacağı Play Off maçlarında da başarısını sürdürürse, Bölgesel Amatör Lig (BAL) liginde mücadele edecek.


Mehmet Kanar: "Söz verdik, yerine geldi"


Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, "Biz büyük bir aileyiz. Tüm aile fertlerimizle gece gündüz demeden çalışıp, verdiğimiz sözleri bir bir yerine getiriyoruz. Evimizde ağırladığımız Doğugücü Spor'u 3-2'lik skorla mağlup ederek şampiyonluğu garantileyen kırmızı şimşekleri canı gönülden tebrik ediyorum" dedi.


Başkan Kanar, "Bal Ligi hedefine ulaşmamıza sayılı günler kaldı. Taraftarımıza özledikleri bu güzel günleri tekrar yaşatan değerli yol arkadaşım ve kulüp başkanımız Ercan Leblebici başta olmak üzere, tüm teknik ekibimize, sporcularımıza ve Mustafakemalpaşaspor ailesine şükranlarımı sunarım. Bu daha başlangıç. Hep birlikte çok daha güzel günler göreceğiz inşallah." şeklinde konuştu. - BURSA

Mehmet Kanar, İnegöl, Bursa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 11:46 Kaynak: İHA
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