Paşa Seyir Terası hizmete girmek için gün sayıyor - Son Dakika

Süleymanpaşa sahilinin en güzel manzaralarından birine sahip olan ancak yıllar boyunca kaderine terk edilen Ekmekçioğlu Çay Bahçesi adıyla bilinen alan, Süleymanpaşa Belediyesi tarafından yeniden vatandaşların kullanımına açılıyor.

Duvar ve zemin güçlendirmesi yapılan alanda son rötuşlar gerçekleştiriliyor. Paşa Seyir Terası adı ile çay bahçesi, sosyal tesis ve seyir terası olarak hizmet verecek olan alanın, kente turistik açıdan büyük değer katacağı tahmin ediliyor.

Süleymanpaşalıların ve turistlerin uğrak yeri olacak

Panoramik sahil manzarası ile Süleymanpaşalıların yanı sıra kente gelen misafirlerin de uğrak yeri olması beklenen Paşa Seyir Terası, son düzenlemelerin ardından hizmete girmeye hazır hale gelecek. Korona virüsü salgını nedeniyle kapatılan çay bahçesi, kafe, restoran gibi sosyal işletmelerin yeniden açılması ile birlikte Süleymanpaşa halkına hizmet vermeye başlayacak olan alan, kentin en gözde mekanlarından biri olacak.

"Buranın potansiyelinin farkındayız"

Paşa Seyir Terası projesinde gerçekleştirilen tüm çalışmaları günbegün yerinde takip eden Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, "Bu alan şehrimizin en güzel manzaralarından birine sahip olmasına rağmen bugüne kadar sahipsiz kalmış. Biz buranın potansiyelinin farkındayız. Paşa Seyir Terasımız Süleymanpaşa'mızın simge mekanlarından biri olacak. Şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun" diye konuştu.

Atatürk fotoğrafları yeniden yerlerine asılacak

Paşa Seyir Terası yenileme ve güçlendirme çalışmaları sırasında zarar görmemeleri için koruma altına alınan ışıklandırılmış Atatürk fotoğraflarının ise çalışmaların sona ermesinin ardından yeniden yerlerine asılacağı ifade edildi. - TEKİRDAĞ