Paşa'ya Hassas Operasyon

ZONGULDAK'ta yaşayan Yasin Yılmazer'in sahibi olduğu 'Paşa' isimli papağan, kırık ve deformasyon bulunan sol bacağından Sivas
'taki Cumhuriyet Üniversitesi
Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'nde ameliyat edildi. Zonguldak
'ta yaşayan Yasin Yılmazer'in 6 ay önce dünyaya gelen Afrika
Gri cinsi 'Paşa' ismindeki papağanının sol bacağına, doğduğu anda anne papağan bastı. Bacağın kaval kemiğinde kırılma ve deformasyon meydana geldi. Yılmazer, 'Paşa'yı Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'ne getirdi. Hayvan Hastanesi Cerrahi Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi İlker Şen tarafından muayene edilen 'Paşa' ameliyata alındı. Yarım saat süren operasyonda, bacaktaki kemik kırılıp, açısı düzeltilerek, sabitlendi. Paşa son kontrollerinin ardından Zonguldak'a gönderildi.
Ameliyatı gerçekleştiren Dr. Öğr. Üyesi İlker Şen, 45 günlük tedavi sürecinin sonunda 'Paşa'nın sağlığına kavuşacağını söyledi.
- Sivas