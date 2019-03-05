Son Dakika Haberleri: Paşa'ya Hassas Operasyon

Paşa'ya Hassas Operasyon

47 dakika önce

ZONGULDAK'ta yaşayan Yasin Yılmazer'in sahibi olduğu 'Paşa' isimli papağan, kırık ve deformasyon bulunan sol bacağından Sivas'taki Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'nde ameliyat edildi.

Paşa'ya Hassas Operasyon, System.String[]
ZONGULDAK'ta yaşayan Yasin Yılmazer'in sahibi olduğu 'Paşa' isimli papağan, kırık ve deformasyon bulunan sol bacağından Sivas'taki  Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'nde ameliyat edildi.

Zonguldak'ta yaşayan Yasin Yılmazer'in 6 ay önce dünyaya gelen  Afrika Gri cinsi 'Paşa' ismindeki papağanının sol bacağına, doğduğu anda anne papağan bastı. Bacağın kaval kemiğinde kırılma ve deformasyon meydana geldi. Yılmazer, 'Paşa'yı Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'ne getirdi. Hayvan Hastanesi Cerrahi Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi İlker Şen tarafından muayene edilen 'Paşa' ameliyata alındı. Yarım saat süren operasyonda, bacaktaki kemik kırılıp, açısı düzeltilerek, sabitlendi. Paşa son kontrollerinin ardından Zonguldak'a gönderildi.

Ameliyatı gerçekleştiren Dr. Öğr. Üyesi İlker Şen, 45 günlük tedavi sürecinin sonunda 'Paşa'nın sağlığına kavuşacağını söyledi.

- Sivas

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 12:01 Kaynak: DHA

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Zonguldak, Sivas, Güncel
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