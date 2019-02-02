Paşa"Ya Rahat Nefes Aldıran Operasyon

İLHAMİ ERKILIÇ - Erzurum
'da solunum yetmezliği yüzünden ölüm riski bulunduğu için sahiplerince Hayvan Hastanesine getirilen 15 aylık "Paşa" isimli kedi, hekimlerce yapılan operasyonla rahat nefes aldı.
Kentte yaşayan Zeynep Çakıcı'ya ait "Paşa" isimli kedi, aniden baygınlık ve solunum güçlüğü geçirince Atatürk Üniversitesi
Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'ne getirildi.
Burada kediye yapılan tetkik ve muayene sonrası hekimler, "Paşa"nın enfeksiyona bağlı solunum sıkıntısı çektiğini ve göğüs boşluğunda yoğun sıvı biriktiğini belirledi.
Bu durum hayati tehlike arz ettiği için "Paşa"yı anesteziye alan Veteriner Fakültesi Cerrahi Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Mümin Gökhan Şenocak ve ekibi, yaklaşık 30 dakika süren girişimle "Paşa"nın göğüs boşluğunda biriken sıvıyı boşalttı.
"Paşa", operatif girişim sonrası rahat nefese kavuştu.
Hayvan Hastanesinin Başhekim Yardımcısı da olan Şenocak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Paşa" isimli kedinin solunum güçlüğü şikayetiyle hastaneye getirildiğini söyledi.
Kediye yapılan radyografik inceleme sonrası göğüs boşluğunda sıvı birikmesi teşhisi koyduklarını anlatan Şenocak, "Sıvının özel bir iğneyle dışarı alınması (torakosentez) uygulamasıyla kedinin göğüs boşluğundaki sıvıyı çıkardık. Operasyon sonrası kediden yaklaşık 50 mililitre sıvı çıkardık. Bu durum bazı enfeksiyon hastalıklarda karşılaştığımız olay. Elde ettiğimiz sıvının sebebinin araştırılması için tahlile göndereceğiz." dedi.
Şenocak, yapılan müdahaleyle "Paşa"nın rahat nefese kavuştuğunu ifade ederek, kedinin nefes alıp vermesinin de düzeldiğini kaydetti.
Geç müdahale ya da müdahale edilmemesi durumunda solunum yetmezliğine bağlı olarak hayvanın ölme ihtimalinin olacağını aktaran Şenocak, "Operasyon yapılmasaydı bu durum hayvanın yaşamsal konforunu etkileyeceği gibi hayati tehlike de arz edebilirdi. Kedi bize geldiğinde nefes alıp vermekte çok zorluk çekiyordu. Şimdi durumu düzeldi. Kediden aldığımız sıvıyı tahlile gönderdik, tahlil neticesine bağlı olarak kapsamlı tedaviye başlayacağız." diye konuştu.
Zeynep Çakıcı ise kedisinin tedavi edildiği için mutlu olduğunu ifade ederek, "Paşa"nın hayatını kurtaran doktorlara ve hastane yönetimine teşekkür etti.