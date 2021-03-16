Paşabahçe Mağazaları, ilk deneyim mağazasını Erenköy'de açtı - Son Dakika

Paşabahçe Mağazaları, ilk deneyim mağazasını Erenköy'de açtı

16.03.2021 13:11
Paşabahçe Mağazaları, ilk deneyim mağazasını Erenköy'de açtı, System.String[]

Paşabahçe Mağazaları, ilk deneyim mağazasını İstanbul Erenköy'de, Bağdat Caddesi'nde hizmete açtı.

Paşabahçe Mağazaları, ilk deneyim mağazasını İstanbul Erenköy'de, Bağdat Caddesi'nde hizmete açtı.

Paşabahçe Mağazaları açıklamasına göre, Paşabahçe Mağazaları'nın Türkiye'deki mağazacılık anlayışına yepyeni bir soluk getiren ve dijital yeniliklerle geliştirilen deneyim mağazasında ürünler ilham verici trend alanlarında sunularak müşterilerin kolaylıkla seçim yapabilmesine imkan sağlıyor.

Teknolojik altyapısı, zengin ürün gamı ve görsel düzenlemesi ile oldukça dikkati çekecek ve müşterilerin taleplerine karşılık verecek şekilde tasarlanan deneyim mağazası, müşterilerin keşfederken, karar verirken, satın alırken ve satın alma sonrasında, kısacası alışveriş sürecinin her anında deneyimlerini hızlı, kolay ve eksiksiz yapmalarına imkan tanıyor.

Mağaza içi navigasyon sistem tasarımı ile müşteri yolculuğu daha kolay ve verimli hale getiriliyor.

Mağazaya özel mobil uygulama

Paşabahçe Mağazaları Erenköy'de her katta konumlandırılan zengin içeriğe sahip interaktif dijital ekranlar sayesinde müşteriler, ürünler ve koleksiyonlar arasında kolaylıkla seçim yapabiliyor, aradıkları ürünün nerede olduğunu kolayca bulabiliyor ve satın alma sürecini mobil cihazları üzerinden QR kod okutarak elinde hiçbir ürün veya sepet taşımadan kasaya giderek tamamlayabiliyor.

Paşabahçe Mağazaları, hediye seçmekte zorlananlar için hem mobil uygulamadan hem de Erenköy mağazasındaki interaktif ekranlar üzerinden kullanılabilecek bir çözüm sunuyor. Hediye almak istenilen kişinin cinsiyetine, hobilerine, kişisel zevklerine, hatta hediye bütçesine en uygun seçenekleri seçip öneren bu uygulamayı kullanmak, kullanıcı dostu arayüzü sayesinde oldukça kolay ve eğlenceli oluyor.

3 katlı deneyim mağazasında müşterilerin yeni koleksiyonları deneyimlerken aynı zamanda keyifli vakit geçirmelerini sağlayacak yaşam alanları da bir arada sunuluyor.

Taptaze çiçeklerle süslenmiş floral alan da mağazanın öne çıkan unsurlarından biri. Müşterilerin daha uzun zaman geçirmek isteyecekleri, kafe ortamından daha fazlasını deneyimleyebileceği, çiçek ve bitkiler içerisindeki bu bölümde samimi, rahat ve doğal bir ortam sunuluyor. İlerleyen dönemlerde mağazanın bu katında farklı atölye ve workshop'lar yapılması da planlanıyor.

Cam kültürünü, sanatını ve tarihini mağaza deneyimi ile birleştiren Paşabahçe Mağazaları, mağazanın tam ortasında bulunan ve 3 kat boyunca uzanan, el yapımı cam figürlerden oluşan büyük bir enstalasyonu da mağazayı ziyaret edenlerin beğenisine sunuyor.

Hızla değişen perakendecilik trendlerine uygun olarak tasarlanan Paşabahçe Mağazaları'nın yeni deneyim mağazasında özel koleksiyonlardan cam ürünlerine, sofra ve mutfak eşyasından dekoratif koleksiyon ürünlere kadar tüm ürünler farklı yaşam alanları ve teknolojik yeniliklerle geniş bir alanda müşteri ile buluşuyor. Yaklaşık 1.200 metrekarelik bir alana kurulu olan İstanbul Erenköy deneyim mağazasında 6 bin farklı ürün satışa sunuluyor.

"Yeni konsept ile yaşatacağımız toplam alışveriş deneyiminin oldukça etkili olduğuna inanıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Paşabahçe Mağazaları Genel Müdürü Esra Tokel, Paşabahçe Mağazaları'nın sunduğu ürün ve fikirleri, dijital mağazacılık çözümleri ve uygulamaları ile destekleyerek müşterilerin deneyimlerini üst noktaya taşıdıklarını belirtti.

Tokel, "Günümüzde artık değişimleri, gelişimleri takip etmek ve farklılaşmak rekabette giderek daha fazla ön plana çıkıyor. Alışveriş sürecinde bir ürünün niteliği ve kalitesi kadar, tüketiciye sunuluş şeklinin önemi de giderek artıyor. Biz de bu dönüşüme öncülük etmek, ürün ve koleksiyonlarımızın müşterilerimizle buluştuğu mağaza kavramını yenilemek istedik. Bu yeni konsept ile yaşatacağımız toplam alışveriş deneyiminin oldukça etkili olduğuna inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Müşterilere yepyeni bir alışveriş deneyimi sunmak ve tüm sürecini baştan sona keyifli kılmak için İstanbul Erenköy'deki ilk deneyim mağazalarını açtıklarını aktaran Tokel, "Alışılagelmiş mağaza formatının dışında, ilham veren görsel tasarımıyla göz dolduran, dijital çözümlerle alışverişi son derece keyifli hale getiren ilk deneyim mağazamız ile müşterilerimize, ürün ve koleksiyonlarımızı gezmeye doyamayacakları hoş bir mağaza ortamında sunmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Paşabahçe Mağazaları, İstanbul, Erenköy, Bağdat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Paşabahçe Mağazaları, ilk deneyim mağazasını Erenköy'de açtı - Son Dakika Ekonomi


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