Son Dakika Haberleri: Paşabahçe Vapuru, Boğaz'a dönecek
Son Dakika Güncel Paşabahçe Vapuru, Boğaz'a dönecek

Paşabahçe Vapuru, Boğaz'a dönecek

7 saat önce

Tarihi Paşabahçe Vapuru, Beykoz Belediyesi tarafından modernizasyonu yapıldıktan sonra toplu ulaşımda kullanılmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesine devredilecek.

Paşabahçe Vapuru, Boğaz'a dönecek, System.String[]

Tarihi Paşabahçe Vapuru, Beykoz Belediyesi tarafından modernizasyonu yapıldıktan sonra toplu ulaşımda kullanılmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesine devredilecek.

Beykoz Belediye Meclisi Hukuk Komisyonu raporuna göre Paşabahçe, yüzer hale getirilerek toplu ulaşım hizmetleri haricinde kullanılmamak, yolcu taşımada kullanılması şartıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Belediyesine bedelsiz olarak verilecek.

AK Parti, CHP ve MHP'li meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edilen komisyon raporunda,vapurun modernizasyonunun 2 yıl içinde tamamlanarak İBB'ye bedelsiz devri önerilmişti.

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Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 12:40 Kaynak: AA
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