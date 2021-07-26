Paşabahçe ve Nude Bodrum Showroom açıldı

Türkiye'nin köklü kuruluşları arasında yer alan, cam ve kimyasallar sektörlerinin global oyuncusu Şişecam'ın cam ev eşyası markalarından Paşabahçe ve Nude, zengin ürün çeşidiyle ikram profesyonellerine hizmet verecek olan yeni showroomunu Bodrum Avenue AVM'de açtı.

Paşabahçe açıklamasına göre, cam ev eşyası alanında dünyanın ve Avrupa'nın en büyük 2'nci üreticisi olan Şişecam'ın, lider markası Paşabahçe ve "Simple is Beautiful (Yalın Güzeldir)" felsefesini uluslararası tasarımcıların koleksiyonlarıyla buluşturan global tasarım markası Nude, Bodrum'daki ilk "showroom"unu Bodrum Avenue AVM'de 15 Temmuz'da hizmete açtı. İki marka, Türkiye'nin en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Bodrum'da ürünlerini sektör profesyonellerinin beğenisine sunuyor.

Bodrum Showroom, cafe, bar, restoran ve otel gibi işletme sahipleri ve şeflere profesyonel hizmet vermeyi hedefliyor.

Bodrum Avenue AVM'de yer alan toplam 490 metrekarelik alanda, Paşabahçe ve Nude markalarına ait bardak, kadeh, servis, sunum, pişirme ve saklama kategorilerinden yaklaşık 1300 ürün ikram profesyonellerine sunuluyor.

Showroom'da Paşabahçe'nin en sevilen ve trend kadehlerinden, sunum ürünlerine, hijyen çözümlerinden, geri dönüştürülmüş cam koleksiyonlarına kadar birçok ürün; Nude ürünlerinden ise Wine, Drinks, Spirits & Cocktails, Bottles & Jugs, Food, Decoration ve Lighting koleksiyonları yer alıyor.