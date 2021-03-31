Paşader'de bayrak değişimi - Son Dakika

Bursa Mustafakemalpaşalılar Eğitim-Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nin (PAŞADER) bu yıl 22.'si yapılan genel kurulunda bayrak değişimi yaşandı.

2 dönemdir PAŞADER'in liderliğini yürüten Kıvanç Atmaca, Bursa'da yaşayan Mustafakemalpaşalıları tek çatı altında toplayan derneğin başkanlığını Mustafa Gümüş'e emanet etti.

Daha önce PAŞADER'de yönetim kurulu üyeliği ve başkanvekilliği yapanyeni başkan Mustafa Gümüş, eğitim, kültür ve yardımlaşma faaliyetleriyle 1992 yılından beri ilçenin Bursa'daki güçlü sesi olan derneğin yeni dönemde de bu çalışmalarını arttırarak sürdüreceği mesajını verdi.

2 bin 200 üyesi bulunan PAŞADER'in 22. olağan genel kurulu Merinos AKKM Muradiye Salonu'nda gerçekleştirildi. Kongreye Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, CHP Bursa milletvekilleri Erkan Aydın ve Orhan Sarıbal siyasi parti ve sivil toplum teşkilatlarının temsilcileri katıldı. Pandemi kuralları çerçevesinde 300 üyenin oy kullandığı tek listelik seçimlerde, PAŞADER Yönetim Kurulu Başkanlığı'na aslen Mustafakemalpaşa'nın Çamlıca Mahallesi'nden olan Mustafa Gümüş seçildi.

Oyların tamamını alan Mustafa Gümüş, PAŞADER'in gücüne güç katmak istediğini kaydetti.

Gümüş, " PAŞADER, 30 yıllık geçmişiyle artık Bursa'nın köklü bir kuruluşu oldu. Bugüne kadar derneğimizin her geçen gün büyüyerek var olmasını sağlayan eski başkanlarımıza, yönetici ve üyelerimize şükranlarımı sunuyorum. Mustafakemalpaşalılar arasında hemşehrilik bilincini geliştirerek eğitime katkıda bulunmaya, birlik ve beraberlik duygusunu güçlendirmeye hep birlikte devam edeceğiz. PAŞADER'in en büyük hedefi eğitimlerine devam eden öğrencilere destek olmak. Bu amaçla birlikte ekonomik, sosyal ve kültürel yaşamın her alanında hizmetler üretmeye devam edeceğiz. PAŞADER, Mustafakemalpaşalıların evidir" dedi. - BURSA