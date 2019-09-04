Paşahan tekerlekli sandalyesine kavuştu

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde engellilere yardım için gönüllü olarak çalışan Yağmur Sivrikaya, başlattığı mavi kapak toplama kampanyası ile engelli Paşahan'ı sevindirdi.

200 kilogram mavi kapağı toplayan Sivrikaya topladıkları kapakları Esenler Belediyesine gönderdi. Toplanan kapakların karşılığında 1 tekerlekli sandalye ilçeye gönderildi.

Sandıklı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yapılan araştırma sonucu Sandıklı İstasyon Mahallesine ikamet eden 9 yaşındaki zihinsel ve bedensel engelli Paşahan Kılıçer'in ailesine teslim edilen tekerlekli sandalye aileyi mutlu etti.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Hasan Kaşdaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Belediye Başkanı Mustafa Çöl'ün minik Paşahan'a ve ailesine selamlarını getirdiklerini söyledi.

Sivrikaya, "Kardeşimizin toplamış olduğu kapakların böylesine güzel bir hizmete vesile olduğunu görmekten Sandıklı Belediyesi çalışanları olarak bizlerde büyük mutluluk duymaktayız. Ben ailemize hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.

Paşahan'ın ailesi de kapakları toplayıp kendilerine araba gelmesini sağlayan Yağmur Sivrikaya ile Sandıklı Belediyesine teşekkür etti.