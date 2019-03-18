Son Dakika Haberleri: Pasajın Camlarını Kırdılar

Pasajın Camlarını Kırdılar

1 saat önce

Çorum'un Sungurlu ilçesi Eski Belediye Pasajı binasının camları kimliği belirsiz kişi yada kişilerce kırıldı.

Pasajın Camlarını Kırdılar, System.String[]
Çorum'un Sungurlu ilçesi Eski Belediye Pasajı binasının camları kimliği belirsiz kişi yada kişilerce kırıldı.

Edinilen bilgilere göre gece saatlerinde pasaja giren kimliği belirsiz kişi yada kişiler pasajın her iki kapısında bulunan camları kırdı. Bir işyerinin de sandalyelerine zarar veren şahıslar, kayıplara karıştı. Pasajda işyeri bulunan esnaflar sabah işe geldiğinde pasajın camlarının kırıldığı fark edince polise haber verdiler.

Olay yerine gelen polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - ÇORUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 12:17 Kaynak: İHA

Sungurlu, Çorum, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Karısı Tarafından Bıçaklanan Vatandaş, Manşeti Kendisi Attı: Yaz Gazeteci İzmir'de Çocuk Parkında Baldızını Vuran Enişte, Aynı Silahla İntihar Etti Evine Giden Polis, Otomobilin Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti Bakan Soylu'dan, Saadet Partisiyle İlgili Sözlerini Eleştiren Vatandaşa Sert Yanıt: Hadi Oradan Densiz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.3.2019 13:35:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pasajın Camlarını Kırdılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]