Paşakonağı Yaylası'nda off-road şenliği yapılacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Paşakonağı Yaylası'nda off-road şenliği yapılacak - Son Dakika

Paşakonağı Yaylası'nda off-road şenliği yapılacak

6 saat önce

Bulancak ilçesindeki Paşakonağı Yaylası'nda off-road şenliği düzenlenecek.

Paşakonağı Yaylası'nda off-road şenliği yapılacak, System.String[]

Bulancak ilçesindeki Paşakonağı Yaylası'nda off-road şenliği düzenlenecek.

Bulancak Dernekler Federasyonu (BUFED) ve Kovanlık Belediyesi işbirliğinde 18-19 Ocak'ta gerçekleştirilecek şenliğe İstanbul ve Giresun'dan off-road kulüpleri katılacak.

BUFED Başkanı Sezgin Karataş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Paşakonağı Yaylası'nı ön plana çıkarmayı ve Giresun'un tanıtımına katkı sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Tüm vatandaşları şenliğe davet eden Karataş, şunları kaydetti:

"Cumartesi günü İstanbul'dan gelecek İstanbul Amarok Off-Road Kulübü tarafından toplanan yardımlar, Sosyal Yardımlaşma Müdürlüğüne teslim edilecek. Pazar günü ise İstanbul Amarok Off-Road Kulübü, Bulancak Off-Road Kulübü ve Çotanak Off-Road Kulübü üyelerinin katılımıyla gerçekleşecek off-road şenliğimiz tamamlanacak."

İstanbul, Bulancak, Giresun, Karataş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 03:24 Kaynak: AA
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