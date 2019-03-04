Paşaköy'de Kıran Kırana Deve Güreşi
1 saat önce
Manisa'nın Saruhanlı ilçesi Paşaköy Mahallesinde ilçesinde bu yıl ilki düzenlenen deve güreşleri yoğun ilgi gördü.
Manisa
'nın Saruhanlı
ilçesi Paşaköy
Mahallesinde ilçesinde bu yıl ilki düzenlenen deve güreşleri yoğun ilgi gördü.
Deve Güreşi Paşaköy Tertip Komitesi
tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen deve güreşleri, Saruhanlı ilçesi Paşaköy Mahallesindeki futbol sahasında yapıldı. Deve güreşlerinde Çanakkale
, Aydın
, Muğla
, İzmir
, Denizli
ve Manisa'nın ilçelerinden getirilen 100 deve mücadele etti. Güreşler, çevre il ve ilçelerden çok sayıda deve güreşi tutkununu Saruhanlı'ya çekti. Büyük bir coşkuya sahne olan deve güreşleri kıran kırana geçti. Nefesleri kesen deve güreşleri sonunda şampiyon develerin sahiplerine kupaları verildi.
Deve Güreşi Paşaköy Tertip komitesi üyesi Hasan Aydır, yaptığı açıklamada, bu yıl ilkini düzenledikleri güreşlere katılımın son derece iyi olduğunu belirterek, deve güreşlerini geleneksel hale getireceklerini söyledi. - MANİSA
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 11:52 Kaynak: İHA
Kılıçdaroğlu, "Alırsak" Diyen Başkan Adayına Müdahale Etti: Alacaksınız
Şubat'ta Fiyatı En Çok Düşen Gıda Ürünü Domates Oldu! İşte Tanzim Satışların Enflasyona Etkisi
Bakan Varank: Bugünden İtibaren Destek Ödemelerine Başlıyoruz
Fatih Mehmet Maçoğlu'ndan Athena Gökhan'a Cevap