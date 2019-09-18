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Paşaköy'de sıra dere temizliğinde

24 dakika önce

MASKİ Genel Müdürlüğü, Saruhanlı'ya bağlı Paşaköy Mahallesi sakinlerini dere taşkın riskinden korumak amacıyla mahallede dere temizlik çalışması başlattı.

Paşaköy'de sıra dere temizliğinde, System.String[]

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde daha temiz ve sağlıklı bir çevre inşa ederken, dere yatakları yakınındaki yerleşimleri de daha güvenli hale getirmeye devam ediyor. Bu amaçla yürüttüğü dere temizlik faaliyetleri kapsamında MASKİ, Saruhanlı ilçesine bağlı Paşaköy Mahallesi'nde dere temizlik çalışmalarına da başladı. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen iş sayesinde mahalledeki dere taşkın tehlikesi ortadan kaldırılacak.

"Ne hizmet aldıysak Büyükşehir'den aldık"

Paşaköy Mahalle Muhtarı Recai Tekel, "Mahallemizin içinden geçen dere kış mevsiminde bizim için tehlike oluşturuyordu. MASKİ'yi ziyaret ederek ilgili dairemize durumu ilettik, talebimiz alındı ve şuan çalışmalar başladı. Ekipler gayretle işlerini yapıyorlar. Zaten biz ne hizmet aldıysak hep Büyükşehir'den aldık. Kanalizasyonumuz olsun, içme suyumuz olsun hepsini MASKİ yeniledi. Allah razı olsun. Hizmetlerinden her zaman çok memnunuz. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e ve tüm ekibine teşekkür ediyoruz" dedi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Saruhanlı, Paşaköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 04:59 Kaynak: Bültenler
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