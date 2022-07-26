PAŞAKÖY SAKİNLERİNİN ÜST GEÇİT TALEBİ

SANCAKTEPE Paşaköy Mahallesi sakinleri, canlarını tehlikeye atarak her gün binlerce aracın geçtiği Şile Otoyolu'ndan geçiyor. Yolun karşısına geçerken birçok insanın araçların çarpmasıyla hayatını kaybettiğini ifade eden mahalle sakinleri, ölümlerin önüne geçilmesi için yola üst geçit yapılmasını istiyor.

Paşaköy Mahallesi Ertan Sokak'ta yaşayanlar, günün her saati yoğun olan Şile Otoyolu'ndan hayatlarını tehlikeye atarak yolun karşısına geçiyor. Yetişkinlerin yanı sıra küçük yaşta çocukların da yolu kullanması tehlike riskini arttırıyor. Mahalle sakinleri, bölgede üst geçit ve yaya geçidi olmadığı için medyana gelen kazalarda can kayıplarının yaşandığını ifade ediyor. Mahalle sakinleri üst geçit yapılmasını isterken, Sancaktepe Belediyesi üst geçit talebinin Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü'ne 15 Nisan tarihinde iletildiğini ve yazışmaların başladığını belirtti. Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü ise 27 Nisan tarihinde belediyenin talebine karşılık "Olayların gerçekleştiği bölgede kavşak projesi bulunduğu tespit edilmiş olup, yaya üst geçidi yapımı hususu kavşak projesi çerçevesinde değerlendirilecektir" yanıtını verdiği öğrenildi.

"ÜST GEÇİT İSTİYORUZ YOKSA DAHA ÇOK KİŞİ ÖLECEK"

Yoldan karşıya geçerken geçen hafta kaza geçiren Eyüp Sepetçi, "Biz mecburen buradan geçerek ihtiyaçlarımız almak zorundayız. Bakkal ve market karşı tarafta, mahallemizde ihtiyaçlarımızı giderebileceğimiz bir yer yok. Buranın belediyesi veya Karayolları, bizimle ilgilenmiyorlar. Burada 3 veya 4 kişi öldü. Böyle giderse daha da ölecek. Ben de burada kaza geçirdim. Kaza anından sadece karşıya geçmeye çalıştığımı hatırlıyorum. Yetkililer '100 metre ileride geçit var' diyor ama burada geçit yok. Biz üst geçit istiyoruz. Yoksa daha çok kişi ölecek" dedi.

"ÇOCUKLARIMIZ TEHLİKE ALTINDA" Yoldan karşı karşıya geçerken insanların öldüğünü belirten Emre Sepetçi, "Bir hafta önce babam burada trafik kazası geçirdi. Trafik tutanaklarında yaya geçidi olduğunu söylüyorlar ama geçit yok. Burada yaşayan herkes bu şekilde karşıya geçiyor. Çocuklarımız tehlike altında. Üst geçit yapılmasını istiyoruz. Daha önce insanlar ölmesine rağmen kimse işlem yapmıyor" ifadelerini kullandı.

Mahalle sakini Ali İkli, "2010 yılında burada kız kardeşimi araba çarptığı için kaybettim. Geçen ay oğluma araç çarptı, kolu kırıldı. Biz buraya köprü istiyoruz. Sürekli kaza oluyor insanlar ölüyor" diye konuştu.