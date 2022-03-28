Paşalimanı Koyu'ndaki 21 arsanın açık ihalesi iki firmanın katılımıyla yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Paşalimanı Koyu'ndaki 21 arsanın açık ihalesi iki firmanın katılımıyla yapıldı

28.03.2022 18:43
Paşalimanı Koyu'ndaki 21 arsanın açık ihalesi iki firmanın katılımıyla yapıldı

İZMİR'in Çeşme ilçesi Paşalimanı mevkisinde bulunan, merhum Doktor Binbaşı Halis Temel'in kurduğu ve adını taşıyan vakıf tarafından denize sıfır 21 arsanın, açık ihale satışı bugün yapıldı.

İZMİR'in Çeşme ilçesi Paşalimanı mevkisinde bulunan, merhum Doktor Binbaşı Halis Temel'in kurduğu ve adını taşıyan vakıf tarafından denize sıfır 21 arsanın, açık ihale satışı bugün yapıldı. İki firmanın katıldığı ihalede Mersinli bir enerji firması arsalar için 385 milyon TL'lik en yüksek teklifi verdi. İhalede iki firmanın birbirine yakın teklif verdiği, kararın vakıf yönetim kurulu toplantısının ardından netleşeceği bildirildi.

'Son Yüzyılın ve Tüm Zamanların En Başarılı Türk Çevrecisi' seçilen ve Birleşmiş Milletler Ossakawa Dünya Çevre Ödülü'ne de aday gösterilen Dr. Halis Temel'in yeşerttiği Paşalimanı Koyu, 91 yaşındayken ölümünden 22 yıl sonra, kurduğu ve miras bıraktığı Doktor Binbaşı Halis Temel Vakfı tarafından satışa sunuldu.

ÇEVRECİLER TEPKİ GÖSTERİYORVakfa ait 21 parselin ihale yoluyla satışa çıkmasına çevreciler tepki gösteriyor. Halis Temel'in 50 bin ağaç dikerek yeşillendirdiği doğal yapının satışla birlikte bozulacağını savunan çevreciler, ihale kararına karşı çıkıyor.Öte yandan, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran da 'yapılaşma' endişesiyle karara tepki gösterirken, vakfın 9 mirasçısı açıklama yapmadı. Rayiç bedeli 265 milyon 365 bin TL olarak belirlenen araziler için 7 Mart tarihinde Buca ilçesindeki Türk Kızılay İzmir Bölge Afet Yönetimi Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen ihale, tek kişinin katılımı nedeniyle ertelendi. Ertelenen ihale bugün, yeniden aynı merkezde gerçekleştirildi. İki firmanın katıldığı ihalede Mersinli bir enerji firması, 21 arsa için 385 milyon TL ile en yüksek teklifi verdi. İhalede iki firmanın birbirine yakın teklif verdiği, kararın vakıf yönetim kurulu toplantısının ardından netleşeceği bildirildi.'NİTELİKLİ TURİZM KORUMA ALANI OLAN BİR YERE HİÇ KİMSE BU PARAYI VERMEZ'İhalenin ardından açıklama yapan Çeşme Çevre Platformu Sözcüsü Ahmet Güler, "Nitelikli turizm koruma alanı olan bir yere hiç kimse bu parayı vermez. Yasal mevzuat ve oranın imar durumu çivi çakılmasına izin vermiyor. Doğal güzelliğin bozulacağı herhangi bir hamle yapıldığında platform olarak buna karşı çıkacağız" dedi.

Paşalimanı Koyu'ndaki 21 arsanın açık ihalesi iki firmanın katılımıyla yapıldı
Paşalimanı Koyu'ndaki 21 arsanın açık ihalesi iki firmanın katılımıyla yapıldı
Paşalimanı Koyu'ndaki 21 arsanın açık ihalesi iki firmanın katılımıyla yapıldı
Paşalimanı Koyu'ndaki 21 arsanın açık ihalesi iki firmanın katılımıyla yapıldı
Paşalimanı Koyu'ndaki 21 arsanın açık ihalesi iki firmanın katılımıyla yapıldı
Paşalimanı Koyu'ndaki 21 arsanın açık ihalesi iki firmanın katılımıyla yapıldı
YORUMLAR
500
Böbrek ve akciğer hastalıklarına iyi geliyor! 'Profesör doktor' lakaplı otun fiyatı cep yakıyor Böbrek ve akciğer hastalıklarına iyi geliyor! 'Profesör doktor' lakaplı otun fiyatı cep yakıyor Sakızdan kolonya, ottan baklava yaptılar Sakızdan kolonya, ottan baklava yaptılar

Türk Lirası, Binbaşı, İzmir, Çeşme, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Paşalimanı Koyu'ndaki 21 arsanın açık ihalesi iki firmanın katılımıyla yapıldı - Son Dakika


Son Dakika
18:36 Oltasına takılan balığı 2 saat sonra tekne çıkartabildi! Görenler gözlerine inanamadı
18:28 8 aylık kızını boğmaya çalışan anne, bir de o anları kayda aldı
18:22 Burak Yılmaz'dan sonra A Milli Takım'ın yeni kaptanı belli oldu
17:37 Kiev yakınlarındaki İrpin Ukrayna ordusu tarafından Rusya'dan geri alındı
17:34 Şanlıurfa'da çatıdan düşen işçi hayatını kaybetti
17:29 Son Dakika: Galatasaray'da sandığa gidilecek tarih netleşti! Başkanlık seçimi Nisan ayında olacak
17:15 32 yaşındaki genç oyuncu Erkan Kaledibi, evinde ölü bulundu
17:14 AK Parti İBB Meclis Üyesi Amine Kaba, partisinden istifa etti!
17:08 9 Nisan'da gözler Aziz Yıldırım'da! Yüksek Divan Kurulu seçimine katılacak
17:07 Şarkıcı Rober Hatemo'nun vefat eden babası Şahin Hatemo son yolculuğuna uğurlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2022 18:49:38. #1.11#
SON DAKİKA: Paşalimanı Koyu'ndaki 21 arsanın açık ihalesi iki firmanın katılımıyla yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement