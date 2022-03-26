Paşalimanı Koyu'ndaki arsaların vakıf tarafından satışına çevreci tepkisi - Son Dakika
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Paşalimanı Koyu'ndaki arsaların vakıf tarafından satışına çevreci tepkisi

26.03.2022 15:47
Paşalimanı Koyu'ndaki arsaların vakıf tarafından satışına çevreci tepkisi

İZMİR'in Çeşme ilçesi Paşalimanı Koyu'ndaki Dr. Binbaşı Halis Temel Vakfı'na ait 21 arsa, 28 Mart'ta ihale yoluyla satışa çıkarılacak.

İZMİR'in Çeşme ilçesi Paşalimanı Koyu'ndaki Dr. Binbaşı Halis Temel Vakfı'na ait 21 arsa, 28 Mart'ta ihale yoluyla satışa çıkarılacak. El değmemiş koydaki doğal yapının satış sonrası yapılaşma nedeniyle bozulacağını ileri süren çevreciler, karara karşı çıkıp, basın açıklaması yaptı.

'Son Yüzyılın ve Tüm Zamanların En Başarılı Türk Çevrecisi' seçilen ve Birleşmiş Milletler Ossakawa Dünya Çevre Ödülü'ne de aday gösterilen Dr. Halis Temel'in yeşerttiği Paşa Limanı Koyu, 91 yaşındayken ölümünden 22 yıl sonra, kurduğu ve miras bıraktığı Doktor Binbaşı Halis Temel Vakfı tarafından satışa sunuldu. 21 parsel taşınmazın tamamı, bütün olarak 28 Mart Pazartesi günü açık artırma usulü ile satışa sunulacak. Çevreciler, Halis Temel'in 50 bin ağaç dikerek yeşillendirdiği ve özenle koruduğu el değmemiş koydaki doğal yapının satış sonrası yapılaşma nedeniyle bozulacağını ileri sürüp, karara karşı çıktı. Konuyla ilgili çevre platformları Paşalimanı Sahili'nde bir araya gelerek basın açıklaması yaptı.

Kalabalık, 'Paşalimanını ranta teslim etmeyeceğiz' yazılı pankart açtı. Paşalimanı Platformu adına açıklama yapan Şükran Çelebi, "Paşalimanı bizim yaşadığımız yer. Burası cennet harikası, hakikaten çok değerli bir yer. Bir kez daha tekrarlamakta yarar var.  Dr. Halis Temel, 1955 yılında burayı keşfetti. Buranın mevcut dokusunu bozmadan inanılmaz derece ağaçlandırdı. Şu an 50 binden fazla okaliptüs, ardıç ve çam gibi çok değerli bitki örtüsüne sahip. Biz bir sabah uyandığımızda buranın satışa çıkarıldığını öğrendik. O günden beri topyekün mücadele içindeyiz. Buranın bozulmaması, betonlaşmaması, inşaata açılmaması için yasalar çerçevesinde elimizden geleni yapacağız. Dileğimiz, bu cennet koyun doğal halinin bozulmaması, statüsünün korunması. Mücadelemiz sürecek" dedi.Çeşme Çevre Platformu Başkanı Ahmet Güler de söz konusu arazinin satılmasına karşı olmadıklarını belirtip, "Kime isterlerse satsınlar. Bizim istediğimiz kim alırsa alsın, ne kadar liraya alırsa alsın, Halis Temel'in hatırasına saygı göstermesi. Burayı bu haliyle koruması. İşine geliyorsa alsınlar. Eğer burayı tahrip etmeyi düşünüyorlarsa; bizler burada kanuna aykırı, hukuka aykırı yapılacak olan yapılaşmaya karşı çıkacağız" dedi.

Açıklamaların ardından, kalabalık bir süre alkışlı protestoda bulunduktan sonra dağıldı.


Paşalimanı Koyu'ndaki arsaların vakıf tarafından satışına çevreci tepkisi
Paşalimanı Koyu'ndaki arsaların vakıf tarafından satışına çevreci tepkisi
Paşalimanı Koyu'ndaki arsaların vakıf tarafından satışına çevreci tepkisi
Paşalimanı Koyu'ndaki arsaların vakıf tarafından satışına çevreci tepkisi
Paşalimanı Koyu'ndaki arsaların vakıf tarafından satışına çevreci tepkisi
Paşalimanı Koyu'ndaki arsaların vakıf tarafından satışına çevreci tepkisi
Paşalimanı Koyu'ndaki arsaların vakıf tarafından satışına çevreci tepkisi
Paşalimanı Koyu'ndaki arsaların vakıf tarafından satışına çevreci tepkisi
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Binbaşı, Çeşme, Türk, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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