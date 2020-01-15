Paşalimanı'ndaki midye çiftliğinin ruhsatı iptal edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Paşalimanı'ndaki midye çiftliğinin ruhsatı iptal edildi - Son Dakika

Paşalimanı'ndaki midye çiftliğinin ruhsatı iptal edildi

6 saat önce

Tarım ve Orman Bakanlığı, Erdek'e bağlı Paşalimanı Adası, "Kablo" mevkiinde midye çiftliği bulunan özel bir şirketin ruhsatını, belirtilen zaman diliminde üretime geçmemesi nedeniyle iptal etti.

Paşalimanı'ndaki midye çiftliğinin ruhsatı iptal edildi, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanlığı, Erdek'e bağlı Paşalimanı Adası, "Kablo" mevkiinde midye çiftliği bulunan özel bir şirketin ruhsatını, belirtilen zaman diliminde üretime geçmemesi nedeniyle iptal etti. Balıkesir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne bağlı görevlilerin, ruhsatı iptal edilmesine karşın üretim faaliyetlerine başlayan midye çiftliğinde bir dizi denetimlerde bulunmak için Paşalimanı Adası'na gelecekleri bildirildi.


Mahallelerinde midye çiftliği istemediklerini belirten Paşalimanı Muhtarı Deniz Kıran, "Bununla ilgili olarak CİMER ve ilgili kuruluşlara şikayetlerimizi ilettik" dedi. Kıran, "Mahallemize gelecek heyete de midye çiftliğine karşı olan vatandaşlardan topladığımız imzaları teslim edeceğiz. Ruhsatı iptal edilen çiftlikte, şikayetlerin ardından yapılacak denetim öncesinde midye ekim faaliyetine başlanmasını kabul etmiyoruz" dedi.


Erdekli muhtarlar da, Paşalimanı'nda yapılmak istenen midye çiftliğine karşı toplu itiraz dilekçelerini Erdek Kaymakamı Ekrem Çalık, Erdek Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü, Ziraat Odası İlçe Başkanlığı, AK Parti, CHP ve İYİ Parti ilçe başkanlıklarına vermişlerdi. Daha önce de Erdek'in denize kıyısı olan kırsal Karşıyaka Mahallesi Karaburun mevkiinde kurulması planlanan midye çiftliğinin ruhsatı, mahalle muhtarı Ayşe Öztürk ve mahalle halkının ilgili yerlere vermiş oldukları dilekçe ile Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerince iptal edilmişti. - BALIKESİR

Paşalimanı Adası, Paşalimanı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 12:21 Kaynak: İHA
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