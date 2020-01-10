Paşalıoğlu: "2020'den umutluyuz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Paşalıoğlu: '2020'den umutluyuz' - Son Dakika

Paşalıoğlu: "2020'den umutluyuz"

6 saat önce

Fatsa Giyim Odaları Başkanı Cemal Paşalıoğlu, 2020 yılının, 2019'dan daha güzel olacağını ümit ettiklerini söyledi.

Paşalıoğlu:

Fatsa Giyim Odaları Başkanı Cemal Paşalıoğlu, 2020 yılının, 2019'dan daha güzel olacağını ümit ettiklerini söyledi.


Göreve geldiğinden bu zamana kadar üye sayısını yükselterek daha iyi hizmeti sunmak adına yönetim kurulu üyeleri ile birlikte çalışmalarını yaptıklarını belirten Paşalıoğlu, "2020 yılından çok umutluyuz. Bu ümitle önümüze bakıyoruz. Esnaflarımızın bazı sıkıntılarının olduğunu sokak ve caddeleri gezdiğimde görüyorum. İşlerinin biraz az olduğunu söylüyorlar. Bu durumda havaların da etkisi olduğunu düşünüyorum. Havalar soğuyunca işleri biraz daha iyi olacaktır. Tabi bu konuyu giyim sektörü için değerlendiriyorum. Bizim kış aylarımız ocak, şubat, mart gibi olduğundan yaza kayıyor insanlarımız yaza az kaldı düşüncesiyle kışlık giysi almıyor. Bu nedenle bu aylar işlerde sıkıntılar oluyor" dedi.


Paşalıoğlu, "Ülkemiz zor bir dönüm noktasından geçiyor. Bu durum bizim ekonomimiz, gelir düzeyimiz ve ticaretimiz üzerinde etkili oluyor. Evrelerden geçiyoruz bunlarda aşılırsa Türkiye daha güzel bir noktaya yükselecek ve insanlarımızın refah seviyeleri artacak. İnşallah 2020 yılı esnaf kardeşlerimiz için iyi olacak" diye konuştu. - ORDU

Fatsa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 02:49 Kaynak: İHA
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