Son Dakika Haberleri: Paşalıoğlu: "Esnaflarımız Artık Bilinçli Ticaret Yapıyor"

Paşalıoğlu: "Esnaflarımız Artık Bilinçli Ticaret Yapıyor"

2 saat önce

Fatsa Giyim Odaları Başkanı Cemal Paşalıoğlu, 2019 yılına ekonomik olarak orta seviyelerde başladıklarını, esnafların artık bilinçli bir şekilde ticaretini yaptıklarını ifade etti.

Paşalıoğlu:
Fatsa Giyim Odaları Başkanı Cemal Paşalıoğlu, 2019 yılına ekonomik olarak orta seviyelerde başladıklarını, esnafların artık bilinçli bir şekilde ticaretini yaptıklarını ifade etti.

2019 yılının herkesin umutla beklediği bir yıl olduğunu söyleyen Cemal Paşalıoğlu, "Her yeni yılda esnaflarımızı umutlu olur ve bu umut yılsonuna kadar devam eder. Bu anlamda esnafları önceki yıllara göre yatırımlarını ve ticaretlerini daha bilinçli ve ekonomik gücüne göre yapıyor. Fatsalılardan ve bölge halkından isteğimiz kendi yerel esnaflarından alış veriş yapmalarıdır. Ekonomik olarak güçlü olursa o ilçede rahat kalkınır ve istihdam imkanları oluşur. Bakıldığında kimse eskisi gibi ticaretten para kazanamıyor. Herkes bu saatten sonra ayağını yorganına göre uzatsın. Önünü görmeyen esnaflarımız yatırım yapmasınlar. Bölgemizin ana geçim kaynağı olan fındığın fiyatı istediğimiz rakamlarda olursa ticaret ona göre hareketlenir. Bu yıl fındık üreticileri mahsullerine çok önem veriyorlar. Fındık bölgemizin olmazsa olmazı olan ekonomik gücüdür. Bölgemizin yeşil altını, ekonomik anlamda da her zaman desteklenmelidir. Üreticilerimiz mahsulünden para kazanırsa esnaflarımız da bu anlamda rahatlarlar" diye konuştu. - ORDU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 12:05 Kaynak: İHA

Fatsa, Ekonomi
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