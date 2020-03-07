Paşanın melekleri Görele deplasmanında - Son Dakika
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Paşanın melekleri Görele deplasmanında

7 saat önce

Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımı, Süper Lig'in 17'nci hafta maçında Görele Belediyesi'yle deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Paşanın melekleri Görele deplasmanında, System.String[]

Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımı, Süper Lig'in 17'nci hafta maçında Görele Belediyesi'yle deplasmanda karşı karşıya gelecek.


Paşanın melekleri, Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde play-off öncesi sezonun bitimine 2 hafta kala, pazar günü deplasmanda Giresun temsilcisi Görele Belediyesi'yle karşılaşacak. Görele Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşmayı Mahmut Boyraz ve Ebubekir Boyraz hakem ikilisi yönetecek. Süper Lig'in ilk yarısında oynana karşılaşmayı 32-27 kazanan Paşanın melekleri, antrenör Sertan Sarpaş yönetiminde çıkacağı ikinci karşılaşmadan da galibiyetle ayrılmak istiyor. İlk sınavını, geçen hafta, Yalıkavak karşısında veren Sarpaş, Görele'yi deplasmanında yenip Kastamonu Belediyesi'yle 17 Mart'ta oynayacakları Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçına moralli çıkmanın hesaplarını yapıyor. Muratpaşa Belediyespor, maçı öncesi, 18 puanla ligde 4'üncü sırada yer alırken Görele 8 puanla 7'nci sırada bulunuyor. - ANTALYA

Görele Belediyesi, Görele, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 10:25 Kaynak: İHA
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