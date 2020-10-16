Paşanın Melekleri Yalıkavak deplasmanında

Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Yalıkavak Spor'la karşılaşacak.

Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Yalıkavak Spor'la karşılaşacak. Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Lig'ine Konyaaltı Belediye ve Anadolu Gençlik galibiyetleriyle başlayan Paşanın Melekleri, bir hafta aranın ardından yeniden sahaya dönüyor. Süper Lig'in 3. haftasında oynayacağı Yenimahalle karşılaşması, Ankara temsilcisinde bir grup oyuncunun Covid-19 testlerinin pozitif çıkması nedeniyle ertelenen Muratpaşa, pazar saat 16.00'da Yalıkavak'la karşılaşacak. Bodrum Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşmayı İzmir bölgesi hakemleri Gökhan Adıgüzel ve İldeniz Kaygusuz yönetecek. Muğla temsilcisini yenerek galibiyet serisini devam ettirmek isteyen Muratpaşa'da takımın başarılı isimlerinden oyun kurucu Dönegül Bozdoğan, rakiplerinin iyi bir kadroya sahip olduğunu söyledi. Yalıkavak'ın da lige 2 galibiyetle başladığına dikkat çeken Bozdoğan, "İyi, çekişmeli bir karşılaşma olacağını şimdiden söyleyebiliriz. Galip gelip yolumuza kayıpsız devam etmek istiyoruz" dedi. - ANTALYA

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