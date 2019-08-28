Paşapınarı Anıtı yenileniyor

Mustafa Kemal Atatürk
ve Heyet-i Temsiliye üyelerinin Erzurum Kongresi
sonrasında Sivas
'a gelirken Sivaslılar tarafından karşılandığı yer olan Sivas- Erzincan
kara yolundaki Paşapınarı Anıtı'nda yenileme çalışmaları başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sivas Valisi Salih Ayhan
, anıttaki yenile çalışmalarını yerinde inceleyerek, yüklenici firmadan bilgi aldı.
Sivas İl Özel İdaresi tarafından Sivas Kongresi'nin 100. yılı kapsamında yenilenen Paşapınarı Anıtı'nın Sivas'a hayırlı olmasını dileyen Ayhan, "Sivas halkı, 2 Eylül
1919 tarihinde, Erzurum Kongresi'nin ardından yoğun ve yorucu bir yolculuk yapan Mustafa Kemal Paşa
ve Heyet-i Temsiliye üyelerini burada karşıladı." ifadelerini kullandı.
'Paşapınarı' mevkisinin o gün tarihi bir karşılamaya şahit olduğunu aktaran Ayhan, şunları kaydetti:
"Sivas halkı Milli Mücadele ruhunu ve Kuvayımilliye'yi tek çatı altında toplamak, işgal altındaki vatanlarında hür yaşamayı kaybetmemek için kendilerini kurtarmaya gelen önderlerine karşı gösterdiği bu heyecanlı kabulün bir hatırası olan 2 Eylül'den 18 Aralık
'a kadar 108 gün boyunca kutlu misafirlere ev sahipliği yaptı. İlk Adım Anıtı'nın devamı niteliğinde ve bir bütün olarak burayı da yenileyerek, misafirlerin karşılandığı tarih olan 2 Eylül'de açılışını yapacağız."