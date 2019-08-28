Son Dakika Haberleri: Paşapınarı Anıtı yenileniyor
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Paşapınarı Anıtı yenileniyor

1 saat önce

Mustafa Kemal Atatürk ve Heyet-i Temsiliye üyelerinin Erzurum Kongresi sonrasında Sivas'a gelirken Sivaslılar tarafından karşılandığı yer olan Sivas-Erzincan kara yolundaki Paşapınarı Anıtı'nda yenileme çalışmaları başlatıldı.

Paşapınarı Anıtı yenileniyor, System.String[]
Mustafa Kemal Atatürk ve Heyet-i Temsiliye üyelerinin Erzurum Kongresi sonrasında Sivas'a gelirken Sivaslılar tarafından karşılandığı yer olan Sivas- Erzincan kara yolundaki Paşapınarı Anıtı'nda yenileme çalışmaları başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sivas Valisi Salih Ayhan, anıttaki yenile çalışmalarını yerinde inceleyerek, yüklenici firmadan bilgi aldı.

Sivas İl Özel İdaresi tarafından Sivas Kongresi'nin 100. yılı kapsamında yenilenen Paşapınarı Anıtı'nın Sivas'a hayırlı olmasını dileyen Ayhan, "Sivas halkı, 2 Eylül 1919 tarihinde, Erzurum Kongresi'nin ardından yoğun ve yorucu bir yolculuk yapan Mustafa Kemal Paşa ve Heyet-i Temsiliye üyelerini burada karşıladı." ifadelerini kullandı.
'Paşapınarı' mevkisinin o gün tarihi bir karşılamaya şahit olduğunu aktaran Ayhan, şunları kaydetti:
"Sivas halkı Milli Mücadele ruhunu ve Kuvayımilliye'yi tek çatı altında toplamak, işgal altındaki vatanlarında hür yaşamayı kaybetmemek için kendilerini kurtarmaya gelen önderlerine karşı gösterdiği bu heyecanlı kabulün bir hatırası olan 2 Eylül'den 18 Aralık'a kadar 108 gün boyunca kutlu misafirlere ev sahipliği yaptı. İlk Adım Anıtı'nın devamı niteliğinde ve bir bütün olarak burayı da yenileyerek, misafirlerin karşılandığı tarih olan 2 Eylül'de açılışını yapacağız."
Mustafa Kemal Atatürk, Erzurum Kongresi, Eylül, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 10:34 Kaynak: AA
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