Pasaport, Sürücü Belgesi ve Harç Bedellerine Aşırı Zam İddiaları Asılsız
1 saat önce
Balıkesir İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Reis Demir, 2019 yılında kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi değerli kağıt ve harç bedellerinde yüksek artışlar olacağı şeklinde bazı sosyal medya ve basın organlarında çıkan haberlerin asılsız olduğunu söyledi.
Balıkesir
İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Reis Demir, 2019 yılında kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi değerli kağıt ve harç bedellerinde yüksek artışlar olacağı şeklinde bazı sosyal medya ve basın organlarında çıkan haberlerin asılsız olduğunu söyledi.
Balıkesir İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Reis Demir, Türkiye Cumhuriyeti
Kimlik Kartı, pasaport ve sürücü belgesi değerli kağıt ve harç bedellerinde yüksek artış olacağına ilişkin çıkan haberlerin asılsız olduğuna dikkat çekti. Reis Demir açıklamasında, "Son zamanlarda bazı basın yayın organları ile sosyal medya da 2019 yılında Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı, pasaport ve sürücü belgesi değerli kağıt ve harç bedellerinde yüksek artış olacağı. Nüfus Cüzdanlarının 2019 yılından itibaren geçerli olmayacağı, sürücü belgelerinin yenilenmesi için sağlık kurulu raporu isteneceği ve bu nedenlerle belgelerin değiştirilmesi gerektiği şeklinde asılsız haberler çıktığı anlaşılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi değerli kağıt ve harç bedellerinin her yıl olduğu gibi 2019 yılı içerisinde de yeniden değerlendirme oranında arttırılarak güncelleneceği, halen kullanılmakta olan nüfus cüzdanlarının Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı alınıncaya kadar geçerli olduğu, sürücü belgesi için mevcut uygulamada her hangi bir değişiklik yapılmadan yenileme işlemlerine devam edileceği, vatandaşlarımızın asılsız haberlere itibar etmemeleri gerekir" dedi. - BALIKESİR
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 04:07 Kaynak: İHA
ÖSO Sözcüsü: Suriye Ordusunun Münbiç'e Girdiği İddiaları Doğru Değil
Dünyaca Ünlü Futbolcu Falcao'nun Menajeri, Transfer İçin Galatasaray'ı İşaret Etti
Rusya'dan Münbiç Açıklaması: Türkiye'nin Operasyonuna Suriye'nin Toprak Bütünlüğü Açısından Yaklaşıyoruz
Metrobüs Yetkilileri, Milli Piyangoyla Metrobüs Alma Hayali Olan Vatandaşa Ulaşmaya Çalıştı