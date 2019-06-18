'Pasaport'tan 20 saniyede geçiş!
41 dakika önce
İstanbul Havalimanı'nda yolcuların yüz tanıma ve parmak izi kontrollerinin ardından 18-20 saniye içinde pasaporttan geçebilmesini sağlayacak sistemin test çalışmaları başlatıldı.
İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 01:43
Havalimanı'nda yolcuların yüz tanıma ve parmak izi kontrollerinin ardından 18-20 saniye içinde pasaporttan geçebilmesini sağlayacak sistemin test çalışmaları başlatıldı.
İstanbul Havalimanı'nda pasaporttan 18 saniyede geçiş hazırlığı
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