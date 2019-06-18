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'Pasaport'tan 20 saniyede geçiş!

41 dakika önce

İstanbul Havalimanı'nda yolcuların yüz tanıma ve parmak izi kontrollerinin ardından 18-20 saniye içinde pasaporttan geçebilmesini sağlayacak sistemin test çalışmaları başlatıldı.

'Pasaport'tan 20 saniyede geçiş!, System.String[]
İstanbul Havalimanı'nda yolcuların yüz tanıma ve parmak izi kontrollerinin ardından 18-20 saniye içinde pasaporttan geçebilmesini sağlayacak sistemin test çalışmaları başlatıldı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 01:43 
İstanbul, Ekonomi
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