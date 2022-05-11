İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı'nda yaptığı sunumda yeni göç politikasıyla ilgili detayları paylaştı.
Soylu sunumda, Türkiye'de kayıt altına alınan Suriyeli sayısının 3 milyon 762 bin 889, ikamet izniyle kalan yabancı sayısının 1 milyon 414 bin ve uluslararası koruma kapsamında yabancı sayısının ise 320 bin 68 olduğunu belirtti.
Konuyu 4 başlıkta ele aldıklarını belirten Soylu şunları söyledi:
Türkiye gazetesinden Ebru Karatosun'un haberine göre, Türkiye'ye gelen sığınmacıların pasaportlarını yırttıklarını, bu nedenle sınır dışı yapılamadığını ifade eden Soylu; parmak tanıma sistemi ile kayıt altına alınacak olan bu kişilerin tespit edilerek ülkelerine gönderileceğini söyledi.
Son Dakika › Güncel › Pasaportlarını yırttıkları için sınır dışı edilemeyen sığınmacılar, parmak izi yöntemiyle geri gönderilecek - Son Dakika