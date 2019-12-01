Son Dakika › Dünya › Pasaportuna el konulan gazeteci Hasan Cemal'e yurt dışı yasağı getirildi - Son Dakika Dünya
Pasaportuna el konulan gazeteci Hasan Cemal'e yurt dışı yasağı getirildi
6 saat önce
Havayoluyla Berlin’e gitmek için İstanbul Havalimanı’na giden Hasan Cemal’in yurtdışına çıkışına izin verilmedi
Tecrübeli gazeteci Hasan Cemal'in pasaportuna el kondu. Havayoluyla Berlin'e gitmek için İstanbul Havalimanı'na giden Hasan Cemal'in yurtdışına çıkışına izin verilmedi. Cemal için yurt dışına çıkış yasağı kararı alınma tarihinin 11 Kasım 2019 olduğu öğrenildi.
Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada 'Hasan Cemal'in pasaportuna el konulması, Yargı Reformu'ndan dem vuranlara, yurt dışı yasağı & imza yükümlülüğü gibi adli kontrol yollarının keyfilikle gazeteciliğin taciz altında tutulmasına hizmet ettiğini göstermede taze bir kanıt oluşturdu' sözlerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 05:58
İlk mahkemede serbest kalan dayakçı koca, ikinci mahkemede tutuklandı Fener Rum Patriği Bartholomeos'un evinden hırsızlık girişiminde bulunan 5 kişi tutuklandı Esenler Otogarı'nda kış lastiği denetimi: Yolcu otobüslerinin lastikleri kontrol edildi İmamoğlu'ndan AK Parti'ye sert sözler: Akıllı bir siyasi yönetimin yapmaması gereken uygulamalar var