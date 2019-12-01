Son Dakika Haberleri: Pasaportuna el konulan gazeteci Hasan Cemal'e yurt dışı yasağı getirildi
Son Dakika Dünya Pasaportuna el konulan gazeteci Hasan Cemal'e yurt dışı yasağı getirildi - Son Dakika Dünya

Pasaportuna el konulan gazeteci Hasan Cemal'e yurt dışı yasağı getirildi

6 saat önce

Havayoluyla Berlin’e gitmek için İstanbul Havalimanı’na giden Hasan Cemal’in yurtdışına çıkışına izin verilmedi

Pasaportuna el konulan gazeteci Hasan Cemal'e yurt dışı yasağı getirildi, System.String[]

Tecrübeli gazeteci Hasan Cemal'in pasaportuna el kondu. Havayoluyla Berlin'e gitmek için İstanbul Havalimanı'na giden Hasan Cemal'in yurtdışına çıkışına izin verilmedi. Cemal için yurt dışına çıkış yasağı kararı alınma tarihinin 11 Kasım 2019 olduğu öğrenildi.


Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada 'Hasan Cemal'in pasaportuna el konulması, Yargı Reformu'ndan dem vuranlara, yurt dışı yasağı & imza yükümlülüğü gibi adli kontrol yollarının keyfilikle gazeteciliğin taciz altında tutulmasına hizmet ettiğini göstermede taze bir kanıt oluşturdu' sözlerini kullandı.

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Hasan Cemal, İstanbul, Berlin, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 05:58 
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