Pasaportuna ve değerli eşyalarına el konuldu, darp edilerek Türk sularına geri itildi - Son Dakika
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Pasaportuna ve değerli eşyalarına el konuldu, darp edilerek Türk sularına geri itildi

21.06.2022 19:24
Pasaportuna ve değerli eşyalarına el konuldu, darp edilerek Türk sularına geri itildi

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılan düzensiz göçmen ifadesinde Yunan polisi tarafından pasaportuna ve değerli eşyalarına el konularak darp edildiğini ve Türk karasularına geri itildiğini ifade etti.

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılan düzensiz göçmen ifadesinde Yunan polisi tarafından pasaportuna ve değerli eşyalarına el konularak darp edildiğini ve Türk karasularına geri itildiğini ifade etti.

Datça ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarını alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri, bölgeye kurtarma botu sevk etti. Yunanistan güvenlik unsurlarınca Türk karasularına geri itilen can salı içerisindeki 3 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik botuna alınarak kurtarıldı. Kurtarılan düzensiz göçmenlerin birine ait ifadede, bir süre önce Yunanistan'ın İstanköy Adası'na geçtiği, Adada Yunan polisi tarafından yakalandığı, darp edildiği, değerli eşyalarının ve pasaportunun alındığı, İstanköy Adası üzerinde yakalanan 2 göçmenle birlikte toplam 3 göçmen olarak can salına bindirilerek Türk karasularına geri itildikleri ve denizin ortasında bırakıldıkları ortaya çıktı.

Yaşanan geri itme olayının ardından bu gecenin ilk saatlerinde yine Datça ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. Yunanistan güvenlik unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 4 can salı içerisindeki toplam 71 düzensiz göçmen kurtarıldı. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Pasaportuna ve değerli eşyalarına el konuldu, darp edilerek Türk sularına geri itildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pasaportuna ve değerli eşyalarına el konuldu, darp edilerek Türk sularına geri itildi - Son Dakika
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