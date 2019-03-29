Paşavat Ailesi Son Sözü Söyledi

Atatürk Kültür Merkezi Konferans Salonunda gerçekleştirilen buluşmaya davetli olarak katılan Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vejdi Kahraman, Artuklu Belediye Başkan Adayı Abdulkadir Tutaşı, Ak Parti Artuklu İlçe Başkanı Serdar Bağış, Eski İçişleri Bakanı Muammer Güler birer konuşma yaparak 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde ailenin desteğini talep ettiler.

Paşavat Ailesinin siyasi etkinlik ve mensubiyet sayısı olarak ileri gelen ailelerinden olduğunu vurgulayan konuklar, Mardin'i siyasi, kültürel ve medeni birikimiyle her platformda hakkıyla temsil edebilen ve yöneticilerini belirleyebilen bir etkinliğe sahip olduğunu da vurgulayarak aile destek platformuna davet edildikleri için teşekkürlerini iletti.

AK Parti İl ve İlçe Yönetim temsilcilerinin de yer aldığı Paşavat Ailesi buluşmasında, otuz ikiden fazla soyadını kendi içinde barındıran ve" Paşavatlar " olarak tanınan aile bireyleri adına söz almak için kürsüye davet edilen Prof. Dr. Ahmet Ağırakça, tarihsel süreçte birçok medeniyete ev sahipliği yapan Mardin'in asil ve köklü Paşavat Ailesi'nin bir mensubu olmaktan dolayı onur duyduğunu ifade etti.

"Mardin'de ve Türkiye'nin her köşesinde hakperest bir karakterle asırlardır yaşamakta olan bu necip ailenin, çoğunluğu muhafazakâr mensuplarıyla, devletin bütünlüğünü gözeterek aldığı siyasi ve ictimai duruşu her zaman için belirleyici olmuştur." ifadelerini kullanan Ağırakça,

"Paşavat ailesi mensupları adına iletmek üzere sözcülüğünü yapmamın talep edildiği bazı serzenişlerimiz olsa da daha önceki seçimlerde olduğu gibi bugün de AK Parti'nin, Başkan adaylarının ve Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında Paşavat Ailesi olarak yer aldığımızı ilan etmek istiyorum." dedi.

Prof. Dr. Ahmet Ağırakça'nın davetliler ve Paşavat ailesi mensupları tarafından coşkun alkışlarla desteklediği konuşmasının ardından program toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.