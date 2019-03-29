Paşavat Ailesinden AK Parti'ye Destek

Mardin'in en köklü ailelerinden olan Paşavat ailesi, seçimlerde AK Parti'ye destek vereceğini açıkladı.

Mardin'in en köklü ailelerinden olan Paşavat ailesi, seçimlerde AK Parti'ye destek vereceğini açıkladı.



Paşavat Ailesi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından buluşma etkinliği düzenlendi. Atatürk Kültür Merkezi konferans salonunda gerçekleştirilen buluşmaya eski İçişleri Bakanı Muammer Güler, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ağırakça, Mardin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Vejdi Kahraman, Artuklu Belediye Başkan adayı Abdulkadir Tutaşı, AK Parti Artuklu İlçe Başkanı Serdar Bağış, partililer ve çok sayıda davetli katıldı.



Burada bir konuşma yapan Rektör Ağırakça, Mardin ve Türkiye'nin her köşesinde hakperest bir karakterle asırlardır yaşamakta olan bu necip ailenin, çoğunluğunun, devletin bütünlüğünü gözettiğini söyledi. Rektör Ağırakça, "Paşavat ailesi mensupları adına iletmek üzere sözcülüğünü yapmamın talep edildiği bazı serzenişlerimiz olsa da daha önceki seçimlerde olduğu gibi bugün de AK Parti'nin başkan adaylarının ve Cumhurbaşkanımızın yanında Paşavat Ailesi olarak yer aldığımızı ilan etmek istiyorum" dedi.



Prof. Dr. Ahmet Ağırakça'nın davetliler ve Paşavat ailesi mensupları tarafından coşkun alkışlarla desteklediği konuşmasının ardından program toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - MARDİN

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