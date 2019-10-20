Son Dakika Haberleri: Pascal Nouma: "İlk defa bir seçime katılıyorum"
Son Dakika Güncel Pascal Nouma: 'İlk defa bir seçime katılıyorum'

Pascal Nouma: "İlk defa bir seçime katılıyorum"

1 saat önce

Beşiktaş Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda oy kullanan siyah-beyazlıların eski futbolcusu Pascal Nouma, "Benim için çok önemli bir gün. İlk defa seçime katılıyorum.

Beşiktaş Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda oy kullanan siyah-beyazlıların eski futbolcusu Pascal Nouma, "Benim için çok önemli bir gün. İlk defa seçime katılıyorum. Mutluyum" diye konuştu.

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Pascal Nouma, Akatlar Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen ve siyah-beyazlıların yeni başkanının seçileceği olağanüstü seçimli genel kurulda oy kullanmaya geldi. Oyunu sandığa attıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Nouma, "Benim için çok önemli bir gün. İlk defa seçime katılıyorum, mutluyum. Eski başkana teşekkür ediyorum. Bilmiyorum yeni başkan kim olacak. Ben yaşlandım ama Beşiktaşlıyım. Benim oğlum futbolcu olarak geliyor. O futbol oynayacak" dedi.

(Ozan Buğra Koşar - Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Pascal Nouma: İlk defa bir seçime katılıyorum

Pascal Nouma, Beşiktaş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 01:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Oy kullanan Pascal: Ben yaşlandım, oğlum futbolcu olarak geliyor
TBMM, "Hamidiye Su almayı bıraktılar" iddiasını yalanladı Davutoğlu'ndan Trump'ın mektubuna yorum: Tüylerim diken diken oldu ABD, Suriye'nin kuzeyinden çekilmeye devam ediyor! Kobani'deki hava üssü de boşaltıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2019 14:33:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pascal Nouma: "İlk defa bir seçime katılıyorum"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]