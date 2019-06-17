Son Dakika Haberleri: Pascal Nouma: Sonraki dönem muhtar adayı olacağım, oyumu isterim
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Pascal Nouma: Sonraki dönem muhtar adayı olacağım, oyumu isterim

49 dakika önce

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde bu yıl 19'uncusu düzenlenen Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali'nin ikinci gününde, şarkıcı Yalın hayranlarıyla buluştu.

Pascal Nouma: Sonraki dönem muhtar adayı olacağım, oyumu isterim, System.String[]
ANTALYA'nın Alanya ilçesinde bu yıl 19'uncusu düzenlenen Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali'nin ikinci gününde, şarkıcı Yalın hayranlarıyla buluştu. DJ kabinine ise eski futbolcu Pascal Nouma geçti. Yerel seçimde kendisine muhtarlık için oy veren vatandaşı sahneye davet eden Nouma, "Kendine dikkat et sonraki dönem muhtar adayı olacağım, oyumu isterim" dedi.
Medya sponsorluğunu Radyo D, Dream, Dream Türk ile Slow Türk'ün üstlendiği, Alanya Belediyesi tarafından düzenlenen Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali'nin 2'nci günü, dün saat 20.00'de DJ Pascal Nouma'nın performansıyla başladı. Yaklaşık 20 bin kişinin belediye binasının arkasında oluşturulan festival alanına toplandığı konser etkinliğinde, Pascal Nouma 1.5 saat mikser başında kalarak birbirinden hareketli parçalarla vatandaşları coşturdu. Pascal Nouma performansı sırasında sahneden hayranlarının yanına inerek birçok kişiyle özçekim gerçekleştirdi. Pascal Nouma, 31 Mart seçimlerinde kullandığı oy pusulasının üzerine 'Muhtar Pascal Nouma' yazıp, bunu sosyal medyada paylaşan Kemal Cengiz'i de sahneye davet etti. Nouma, "Kendine dikkat et. Sonraki dönem muhtar adayı olacağım. Oyumu isterim" dedi.
Saat 22.00'de ise Yalın sahneyi devraldı ve sevilen parçası 'Sensiz ben ne olayım' ile konserine başladı. Yalın sempatik tavırlarıyla da alkış alırken, şarkı arasında Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Yalın'a üzerinde resminin bulunduğu su kabağı ve adının yazılı olduğu 82 numaralı Aytemiz Alanyaspor forması hediye edip, çiçek verdi. Hediyenin ardından festival sunucusu radyocu 'Sarı Şeker' lakaplı Sema Eryiğit Emek, Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve Yalın sahnede özçekim gerçekleştirdi. Yalın, yaklaşık 2 saat sahnede kalarak hayranlarını müziğe doyurdu.
Festival bugün DJ Haluk Sarıtaş performansı, ardından saat 22.00'de Türk Pop Müziği'nin süper starı Ajda Pekkan konseriyle sonlanacak.


- Antalya
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 11:37 Kaynak: DHA
Sanat festivali, Alanya, Pascal Nouma, Magazin
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