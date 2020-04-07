PASHA Bank’tan girişime destek geliyor
27 dakika önce
Türkiye'deki faaliyetlerini büyütmek isteyen PASHA Bank, yeni yatırım arayışlarını sürdürürken ayrıca iki girişim sermayesi fonuna da sermaye katarak girişimcileri destekleme kararı aldı.
Türkiye'deki faaliyetlerini büyütmek isteyen PASHA Bank, yeni yatırım arayışlarını sürdürürken ayrıca iki girişim sermayesi fonuna da sermaye katarak girişimcileri destekleme kararı aldı.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 04:58
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