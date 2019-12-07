Son Dakika Haberleri: Pasifik Gaz ve Elektrik, Kaliforniya orman yangınlarındaki rolü nedeniyle 13,5 milyar dolar ödeyecek
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Pasifik Gaz ve Elektrik, Kaliforniya orman yangınlarındaki rolü nedeniyle 13,5 milyar dolar ödeyecek

6 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Kaliforniya eyaletinde Pasifik Gaz ve Elektrik şirketi (PG&E) onlarca kişinin hayatını kaybettiği ve binlerce evin yok olduğu orman yangınlarındaki rolü nedeniyle açılan davayı çözmek için 13,5 milyar dolar ödeyeceğini açıkladı.

Pasifik Gaz ve Elektrik, Kaliforniya orman yangınlarındaki rolü nedeniyle 13,5 milyar dolar ödeyecek, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Kaliforniya eyaletinde Pasifik Gaz ve Elektrik şirketi (PG&E) onlarca kişinin hayatını kaybettiği ve binlerce evin yok olduğu orman yangınlarındaki rolü nedeniyle açılan davayı çözmek için 13,5 milyar dolar ödeyeceğini açıkladı.


Şirket, ülke tarihinin en büyük yangın felaketi olarak bilinen ve 86 kişinin ölümüne neden olan Camp Fire yangınlarına yol açmakla suçlanıyordu.

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Amerika Birleşik Devletleri, Kaliforniya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 02:44 
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