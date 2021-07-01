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"Pasifik İstanbul'a 'Level' atlatmaya geliyor" - Son Dakika

"Pasifik İstanbul'a 'Level' atlatmaya geliyor"

01.07.2021 09:10

Pasifik İnşaat, Etiler girişindeki Jandarma Lojmanlarının yer aldığı 19 bin 872 metrekarelik arsada İstanbul'a giriş projesini gerçekleştirecek.

Pasifik İnşaat, Etiler girişindeki Jandarma Lojmanlarının yer aldığı 19 bin 872 metrekarelik arsada İstanbul'a giriş projesini gerçekleştirecek.

Pasifik İnşaat, Ankara'da projeler gerçekleştirdikten sonra Next Level markası ile İstanbul'a geliyor. Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın İstanbul Beşiktaş Ortaköy arsası için gelir paylaşımı modeliyle mart ayında gerçekleştirdiği ihaleyi 2 milyar 650 milyon lira toplam hasılat teklifiyle kazanan inşaat firması, Etiler girişindeki Jandarma Lojmanlarının yer aldığı 19 bin 872 metrekarelik arsada İstanbul'a giriş projesini gerçekleştirecek. Düzenlenen toplantıda Pasifik Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, konu hakkında açıklamalarda bulundu.

Fatih Erdoğan, inşaat sektörüne girdikleri ilk yıllardan bu yana İstanbul'un merkezinde, şehrin mimari dokusuna değer katacak bir proje gerçekleştirmeyi çok istediklerini, Eski Levent Jandarma Lojmanları'nın bulunduğu arsayı alarak olabilecek en iyi lokasyonda bu hedeflerini gerçekleştirme fırsatı yakaladıklarını belirtti. Pasifik İnşaat olarak ihaleyi aldıkları mart ayından bu yana söz konusu proje ile ilgili heyecanlı bir çalışma içinde olduklarını aktaran Erdoğan, "Eski Levent Jandarma Lojmanları arsası için proje mimarımızı Türkiye'de ve dünyada önemli başarılara imza atmış Tabanlıoğlu Mimarlık olarak belirledik. Next Level Ankara'da olduğu gibi bu projemizde de geliştirme danışmanı olarak Servotel Danışmanlıktan hizmet alıyoruz. Kısacası daha önceki projelerimizde olduğu gibi İstanbul'daki ilk projemizde de kendi alanlarının en iyileri ile çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Erdoğan, İstanbul projesinin toplam arsa büyüklüğünün 19 bin 872 metrekare olduğunu, inşaat alanının ise yaklaşık 80 bin metrekare olmasının planlandığını söyledi. Projenin maksimum 15 kat olacağına dikkat çeken Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Servotel, şu anda söz konusu arsada en verimli projenin nasıl olması gerektiğine ilişkin detaylı bir rapor hazırlıyor. Tabanlıoğlu Mimarlık da konsept tasarım çalışmalarına başladı. Diğer projelerimizde olduğu gibi İstanbul projemizde de her bir detayı ince ince işliyoruz. Bu aşamada şunu söyleyebilirim ki projemizin yüzde 85'i konut, yüzde 15'i ise müstakil ofis ve perakendeden oluşacak. Daha ferah yaşam ve çalışma alanları oluşturmak amacıyla tavan yüksekliğinin dört metreden yüksek olmasını planladığımız projemizde, hem konutlarımız hem de ofislerimiz teraslı ya da balkonlu olacak. Kısacası İstanbul'un kalbinde yemyeşil, İstanbul manzaralı terasları ve balkonları olan konut ve ofislere imza atmaya hazırlanıyoruz" şeklinde konuştu.

"Zor bir yılı başarıyla geçirdik"

Pandemi koşullarına rağmen 2020 yılını büyük bir başarıyla kapattıklarını ifade eden Erdoğan, Merkez Ankara Projesiyle Emlak Konut GYO'nun Türkiye genelindeki tüm projeleri arasında 1 milyar 684 milyon TL değerinde hasılat ve bin 121 adet bağımsız bölüm satışı ile ciro ve satış adedi bakımından 2020'yi açık ara lider bitirdiklerinin altını çizdi. Pandemi süreci ile yaşam alanlarındaki fonksiyonların öneminin net olarak ortaya çıktığını belirten Erdoğan, "Bu dönemde konut tercihleri yapılırken her türlü ihtiyacın karşılanabileceği sosyal donatı alanlarına sahip, geniş balkonlu, teraslı veya bahçeli, deprem riski olmayan konutlar daha fazla tercih edildi. Bu da Merkez Ankara, Next Level Çayyolu gibi projelere ilginin artmasına neden oldu. Başarılı bir satış performansı sergileyerek, Merkez Ankara ve Next Level Çayyolu projelerimizde yılı 2,1 milyar TL'lik satış hasılatı ile kapattık. Sonuç olarak 2020 yılını önemli başarılara imza atarak tamamlamış olduk" dedi.

Pasifik olarak aktif büyüklüklerinin her geçen yıl yapılan yatırımlar ve devam eden faaliyetleriyle giderek arttığına dikkat çeken Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnşaat grubumuzun aktif büyüklüğü 2019 yılında 2,55 milyar TL seviyesindeydi. 2020'de bilanço büyüklüğümüz yüzde 35'lik büyüme ile 3,45 milyar TL'ye ulaştı. Bu büyüklük içerisinde 2019 yılında 300 milyon TL olan finansal borçlarımız, 2020 yıl sonu itibariyle 400 milyon TL oldu. Yaşanan pandemi süreci ve tüm zorlu ekonomik koşullara rağmen, gerek maliyet gerek satış yönetimi konularında profesyonel çözümler üretmeyi başararak, 2020 yıl sonunu 125 milyon TL net karla kapattık" diye belirtti.

"Merkez Ankara ofisleri satışta"

Pandemi ile birlikte açık alanlı ve teraslı ofislere ilginin arttığını da ifade eden Erdoğan, "2020'nin en çok satan projesi Merkez Ankara'nın ofisleri, pandemi sonrası ihtiyaçlara cevap verecek nitelikte. Pandemi sonrasında insanların kapalı ofis alanlarında çalışmaktansa kendilerini açık alanlara, parklara, bahçelere, kafe ve restoranların açık oturma alanlarına attıklarını, buralarda çalıştıklarını ve hatta toplantıları için bu tarz mekanlarda randevulaştıklarını biliyoruz. Merkez Ankara bu anlamda büyük avantajlar sunuyor. Terasları, açık meydanları, Merkez Cadde'de yer alan kafe ve restoranlarının yanı sıra karşısındaki Millet Bahçesi'yle Merkez Ankara'da küçük de olsa bir ofis satın alanlar, pandemi koşullarına uygun şekilde çalışabilecekleri bir çok farklı ortama da sahip olmuş olacaklar. Biz de bu avantajdan herkesin yararlanması için 120 ay 0,99 vade farkı kampanyamızı sürdürüyoruz. Üstelik bir yıl boyunca ne taksit ne de ara ödeme olmaksızın ve bir yılın sonunda isteğe bağlı yüzde 10 iskontoyla erken kapama imkanı vererek bu fırsatı sunuyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Pasifik İstanbul'a 'Level' atlatmaya geliyor

İstanbul, Jandarma, Etiler, İnşaat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 'Pasifik İstanbul'a 'Level' atlatmaya geliyor' - Son Dakika Ekonomi


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