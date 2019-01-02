Son Dakika Haberleri: Pasifik Okyanusu'nda Yanan Gemideki 21 Mürettebattan 16'sı Kurtarıldı

Pasifik Okyanusu'nda Yanan Gemideki 21 Mürettebattan 16'sı Kurtarıldı

37 dakika önce

Pasifik Okyanusu'nda, Japonya'dan ABD'nin Hawaii eyaletine doğru giden gemide çıkan yangında 21 mürettebattan 16'sının kurtarıldığı bildirildi.

Pasifik Okyanusu'nda Yanan Gemideki 21 Mürettebattan 16'sı Kurtarıldı, System.String[]
Pasifik Okyanusu'nda, Japonya'dan ABD'nin Hawaii eyaletine doğru giden gemide çıkan yangında 21 mürettebattan 16'sının kurtarıldığı bildirildi.

ABD Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan açıklamada, Panama bandıralı "Sincerity Ace" isimli otomobil taşıyıcısı gemide, pazartesi günü Hawaii'nin Oahu Adası'ndan yaklaşık 3 bin 300 kilometre uzakta çıkan yangının ardından 21 mürettebattan 16'sının yakınlardaki ticari gemilerin yardımıyla kurtarıldığı belirtildi.

Açıklamada, kalan 5 mürettebattan 3'ünün suda "tepkisiz" halde bulunduğu ve 2'sinin hala kayıp olduğu belirtildi.

Honolulu Sahil Güvenlik Ortak Kurtarma Koordinasyon Merkezinden Teğmen Duane Zitta, "Bu ticaret gemilerinin mürettebatlarına, olay sırasında bize muhtemel müdahale süresini önemli ölçüde azalttıkları için teşekkür ediyoruz. Onların erken müdahaleleri sayesinde gemideki mürettebatın 16'sı kurtarıldı, aksi halde hala suda olabilirlerdi." dedi.

Sahil Güvenlik, 198 metre uzunluktaki gemide çıkan yangının sebebi hakkında bilgi paylaşmazken, ABD Donanmasının, kayıp mürettebatı arama çalışmalarına yardımcı olduğu kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 10:25 Kaynak: AA

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