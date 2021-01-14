Pasifik Okyanusu'nu geçerek ABD'den Avustralya'ya ulaşan güvercin itlaf edilecek - Son Dakika
BBC

Pasifik Okyanusu'nu geçerek ABD'den Avustralya'ya ulaşan güvercin itlaf edilecek

14.01.2021 19:37

ABD'nin Oregon eyaletinden uçarak Pasifik Okyanusu'nu geçip Avustralya'nın Melbourne kentine ulaştığı belirtilen bir güvercinin, ülkedeki karantina kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle itlaf edileceği açıklandı.

ABD'nin Oregon eyaletinden uçarak Pasifik Okyanusu'nu geçip Avustralya'nın Melbourne kentine ulaştığı belirtilen bir güvercinin, ülkedeki karantina kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle itlaf edileceği açıklandı.

Güvercinin Ekim ayında bir yarış sırasında Oregon'dan uçtuğu ve iki aya yakın bir zaman sonra Melbourne'e ulaştığı bildirildi.

Avustralyalı yetkililer, 'Joe' adlı güvercinin, ülkedeki kuş türleri ve kümes hayvanları sektörü açısından "doğrudan biyogüvenlik riski" teşkil ettiğini belirterek, güvercinin yakalanıp ötonazi yapılacağını kaydetti.

Melbourne'de yaşayan Kevin Celli-Bird, güvercini 26 Aralık tarihinde bahçesinde bulduğunu söyledi.

AP haber ajansına konuşan Celli-Bird, güvercin için "Bir deri bir kemik kalmıştı; biskivü ezerek yemesi için bıraktım" dedi.

Celli-Bird, internette yaptığı araştırma sonucu kuşun Alabama'da yaşayan bir kişi üzerine kayıtlı olduğunu ve en son Oregon'daki güvercin yarışında grüldüğünü tespit ettiğini söyledi.

Ancak, güvercinin Avustralya basınında yer almasının ardından, yetkililer enfeksiyon riski n nedeniyle Celli-Bird ile temasa geçti.

Tarım, Su ve Çevre Bakanlığı, güvercinin henüz yakalanmadığını, yakalandığında ise ülkedeki kuşlar açısından enfeksiyon tehlikesi nedeniyle itlaf edileceğini açıkladı.

Bakanlıktan bir sözcü, "Kaynağı ne olursa olsun, sağlık durumu ve test gereklerini yerine getirmeyen her tür evcil kuşun Avustralya'da kalmasına izin verilmiyor. Biyogüvenlik riskini ortadan kaldırmanın tek yolu kuşun itlafıdır" dedi.

Kargo gemisine konmuş olabilir

Güvercinin ABD'nin batı yakasından Avustralya'nın güneyine 8000 mil mesafe uçuşu nasıl gerçekleştirdiği bilinmiyor; ancak yetkililer kuşun bir kargo gemisine konmuş olabileceğine inanıyor.

Avustralya'ya yasal yollardan güvercin getirmek mümkün; ancak resmi işlemlerin zorluğu ve işlemlerin on binlerce dolara mal olabileceği biliniyor. Ülkeye 10 yılı aşkın süredir yasal yollardan güvercin girişi olmadığı belirtiliyor.

Avustralya'nın katı evcil hayvan ithali kurallarına daha önce de ünlü aktör Johnny Depp ile eski eşi Amber Heard de takılmıştı. Çift, 2015'te köpeklerini özel uçaklarıyla ülkeye soktuktan sonra, durumu yetkililere bildirmedikleri için bir video yayımlayarak özür dilemişti.

Pasifik Okyanusu'nu geçerek ABD'den Avustralya'ya ulaşan güvercin itlaf edilecek
Pasifik Okyanusu'nu geçerek ABD'den Avustralya'ya ulaşan güvercin itlaf edilecek

Amerika Birleşik Devletleri, Pasifik Okyanusu, Avustralya, Oregon, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Pasifik Okyanusu'nu geçerek ABD'den Avustralya'ya ulaşan güvercin itlaf edilecek - Son Dakika Dünya

BBC

YORUMLAR

Son Dakika

Erzurumspor'u 4-1 yenen Alanyaspor, kupada çeyrek finale çıktı Telegram dünyaya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı örnek verdi: Onur duyduk Son Dakika: Türkiye'de14 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 170 kişi vefat etti, 8 bin 962 yeni vaka tespit edildi Aşı sırasını kaçıranlar ne olacak? Bakan Koca, merak edilen soruya yanıt verdi Türkiye'ye veda eden Marius Sumudica, gözyaşlarını tutamadı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs aşısı oldu Gelinin 'bakire' olduğunu kanıtlamak için kanlı çarşafla göbek attılar Korona aşısını ilk yaptıranlardan biri olan Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz yaşadığı yan etkileri paylaştı
Mısırlı sevgili, Şeyma Subaşı'ya 2 milyonluk saat hediye etti Mısırlı sevgili, Şeyma Subaşı'ya 2 milyonluk saat hediye etti         
20:47
Acun Ilıcalı açıkladı! İşte O Ses Türkiye Rap'in jüri üyeleri Acun Ilıcalı açıkladı! İşte O Ses Türkiye Rap'in jüri üyeleri         
20:39
Erdoğan'a aşı yapan sağlık çalışanı kendisine benzetilince İmamoğlu'ndan yanıt gecikmedi Erdoğan'a aşı yapan sağlık çalışanı kendisine benzetilince İmamoğlu'ndan yanıt gecikmedi         
20:03
Facebook Türkiye Direktörü Matraş: WhatsApp'taki yeni güncelleme gizliliği etkilemeyecek Facebook Türkiye Direktörü Matraş: WhatsApp'taki yeni güncelleme gizliliği etkilemeyecek         
19:28
İstanbul Valiliği'nden kar yağışı uyarısı: Pazartesi gününe kadar sürecek İstanbul Valiliği'nden kar yağışı uyarısı: Pazartesi gününe kadar sürecek         
19:08
Kızını rehin alan damadını bıçaklayan babanın sözleri dikkat çekti: Kızımı öldürmesini mi bekleseydim? Kızını rehin alan damadını bıçaklayan babanın sözleri dikkat çekti: Kızımı öldürmesini mi bekleseydim?         
17:43
Poz verirken dengesini kaybedip nehre düşen genç kız feci şekilde can verdi! O anlar kamerada Poz verirken dengesini kaybedip nehre düşen genç kız feci şekilde can verdi! O anlar kamerada         
16:28
Cami alevlere teslim oldu, çıkan yangında Kur'an-ı Kerimler yanmadı Cami alevlere teslim oldu, çıkan yangında Kur'an-ı Kerimler yanmadı         
15:38
KPSS'den 100 puan alan vatandaş hizmetli olarak atandı KPSS'den 100 puan alan vatandaş hizmetli olarak atandı         
14:28
Japonya'da hiçbir iş yapmadan kendini kiralayan adam günde 2100 TL kazanıyor Japonya'da hiçbir iş yapmadan kendini kiralayan adam günde 2100 TL kazanıyor         
14:10
Fuhuş için otele giden iki arkadaş, aracılar tarafından önce dayak yedi sonra soyuldu Fuhuş için otele giden iki arkadaş, aracılar tarafından önce dayak yedi sonra soyuldu         
14:03
Gazeteci ve sunucu Sevim Gözay hayatını kaybetti! Ani ölüm sanat dünyasını yasa boğdu Gazeteci ve sunucu Sevim Gözay hayatını kaybetti! Ani ölüm sanat dünyasını yasa boğdu         
14:01
Bahçeli'den Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ilişkin dengeleri değiştirecek 11 maddelik öneri Bahçeli'den Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ilişkin dengeleri değiştirecek 11 maddelik öneri         
13:53
Üstsüz poz veren Şeyma Subaşı'ndan Üstsüz poz veren Şeyma Subaşı'ndan "Böyle şeylere neden gerek duyuyorsun" diyen takipçisine cevap         
13:39
Aracını satmak isteyen vatandaşın bonkörlüğü sosyal medyada gündem oldu Aracını satmak isteyen vatandaşın bonkörlüğü sosyal medyada gündem oldu         
12:58
"Kuru ekmeğe muhtaç kaldım" diyen Songül Karlı kendini spora verdi, taytlı pozu tam bomba         
12:45
Rihanna, kendi iç çamaşır markasının tanıtımını yaptığı videoyla izleyenleri büyüledi Rihanna, kendi iç çamaşır markasının tanıtımını yaptığı videoyla izleyenleri büyüledi         
00:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2021 21:17:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Pasifik Okyanusu'nu geçerek ABD'den Avustralya'ya ulaşan güvercin itlaf edilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei