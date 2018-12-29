Son Dakika Haberleri: Pasifik Tsunami Merkezi, Deprem Bölgesinin 300 Kilometre Çevresinde Tehlikeli Tsunami Dalgalarının...

Pasifik Tsunami Merkezi, Deprem Bölgesinin 300 Kilometre Çevresinde Tehlikeli Tsunami Dalgalarının...

47 dakika önce

Pasifik Tsunami Merkezi, deprem bölgesinin 300 kilometre çevresinde tehlikeli tsunami dalgalarının olabileceği uyarısında bulundu.

Pasifik Tsunami Merkezi, Deprem Bölgesinin 300 Kilometre Çevresinde Tehlikeli Tsunami Dalgalarının..., System.String[]
Pasifik Tsunami Merkezi, deprem bölgesinin 300 kilometre çevresinde tehlikeli tsunami dalgalarının olabileceği uyarısında bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 07:43 Kaynak: AA

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