Pasifikteki kayıp denizciler, kumsala yazdıkları "SOS" mesajı sayesinde kurtuldu - Son Dakika

Pasifik Okyanusu'ndaki Mikronezya Federal Devletleri'nin Pulawat atolundan 43 kilometre mesafedeki Pulap adasına gitmek üzere 30 Temmuz'da tekneyle denize açılan ve kendilerinden haber alınamayan 3 denizci, 190 kilometre uzaklıktaki ıssız bir adada bulundu.

Avustralya Savunma Kuvvetlerinden (ADF) yapılan açıklamaya göre, bölgede devriye uçuşu yapan Avustralya ve ABD uçakları, yerleşim bulunmayan ıssız Pikelot adasında kumsala yazılan ve "uluslararası yardım çağrısı" olarak kullanılan dev "SOS" yazısını fark etti.

Yazının, Mikronezya'nın Pulawat atolundan tekneyle yaklaşık 43 kilometre uzaklıktaki Pulap adasına ulaşmak üzere 30 Temmuz'da yola çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan denizciler tarafından yazıldığı belirlendi.

ABD Sahil Güvenlik birimlerinin bulunduğu Guam'daki Ortak Kurtarma Alt Merkezinden yapılan çağrı üzerine Hawaii'deki tatbikatlardan dönen Avustralya Donanmasına ait Canberra adlı askeri gemi bölgeye hareket ederek kurtarma operasyonuna katıldı.

Adaya inen Avustralya Hava Kuvvetlerine bağlı askeri helikopterdeki görevliler tarafından kimlikleri tespit edilen 3 erkek denizciye yiyecek ve içecek su verildiği belirtildi.

Pulawat'tan denize açıldıktan sonra rotalarından çıktıklarını ve yakıtlarının bittiğini anlatan denizcilerin sağlıklı olarak bulundukları Pikolat adası, ilk hareket ettikleri noktadan 190 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

Canberra gemisinin komutanı Yüzbaşı Terry Morrison, yaptığı açıklamada, "Dünyanın neresinde olursak olalım denizde yaşam güvenliğine katkıda bulunma yükümlülüğümüzü yerine getirdiğimiz için gemideki herkesin tepkisi ve profesyonelliği ile gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Kaybolmalarından yaklaşık 3 gün sonra kurtarılan denizcilerin, Mikronezya'dan gönderilen devriye gemisi aracılığıyla ülkelerine gönderildiği bildirildi.